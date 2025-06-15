Мостовой дал совет Захаряну о месте продолжения карьеры

Бывший полузащитник «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой считает, что российскому полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну нужно оставаться в испанском клубе.

– Какой совет вы бы дали Захаряну?

– Он не играл из‑за травм. Если Арсен вылечится, будет играть. Я бы посоветовал ему оставаться в «Реал Сосьедад». У него долгосрочный контракт, пусть пробует. Чемпионат прекрасный, главное – избавиться от травм. Город и отношение к Захаряну тоже хорошие. В Россию Захарян всегда успеет, сюда он может приехать и в 35 лет играть.