Мостовой дал совет Захаряну о месте продолжения карьеры

Бывший полузащитник «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой считает, что российскому полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну нужно оставаться в испанском клубе.
– Какой совет вы бы дали Захаряну?
– Он не играл из‑за травм. Если Арсен вылечится, будет играть. Я бы посоветовал ему оставаться в «Реал Сосьедад». У него долгосрочный контракт, пусть пробует. Чемпионат прекрасный, главное – избавиться от травм. Город и отношение к Захаряну тоже хорошие. В Россию Захарян всегда успеет, сюда он может приехать и в 35 лет играть.
- 22-летний Захарян в минувшем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 4 матча, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- Его контракт с испанским клубом действует до 30 июня 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»