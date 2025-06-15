Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Появилось объяснение, зачем «Спартак» подписывает Заболотного

Появилось объяснение, зачем «Спартак» подписывает Заболотного

Сегодня, 13:51
27

Телеграм-канал «Мутко против» дал объяснение скорому трансферу нападающего Антона Заболотного в «Спартак».

«На самом деле понятно, зачем (теперь уже) нужен Заболотный «Спартаку».

Ливай Гарсия – нападающий сборной Тринидад и Тобаго, Угальде – Коста-Рики. Обе команды принимают участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. Групповой этап турнира закончится лишь 26 июня (и это именно групповой). То есть оба нападающих «Спартака» освободятся в лучшем для красно-белых случае +– в этот день. Если их команды задержатся дольше, то значит останутся еще.

После этого оба игрока, я так понимаю, уйдут в отпуск (что логично). Это еще две недели. Далее минимум три недели им понадобится, чтобы набрать форму. То есть по сути, вернутся они туру к четвертому. Кто будет играть в нападении до этого момента – непонятно.

То есть нападающий нужен. А кроме Заболотного уже особо некого. Однако, к Кахигао есть другие вопросы. Например, каким образом так упустили Комличенко (нападающий сам сказал в интервью, что ждал звонок от руководство «Спартака» три дня, но те подзабили и опомнились когда уже было поздно), почему не Голенкова, почему не попробовать Сергеева.

Почему дотянули, когда на всем рынке остался один лишь Заболотный?» – написал источник.

  • 33-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
  • Заболотный ранее играл за ЦСКА, «Зенит».

Еще по теме:
Гранат: «Заболотный по всем характеристикам подходит «Спартаку» 1
Алланазаров – о Заболотном в «Спартаке»: «Грустно, что клуб до такого дошел» 27
Заболотный показал, как готовится к выступлению за «Спартак» 7
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Заболотный Антон
Рекомендуем
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1749986817
Нужно постараться подписывать Даку. Заболотный не нужен Спартаку.
Ответить
FCSpartakM
1749987080
А зачем форвард на 4 первых тура? Тип отдать бабки за Голенкова, чтобы он пару туров в старте отбегал? Вопрос скорее,почему не подтянуть из молодежки кого-то.
Ответить
АК 68
1749987224
Они примерно все одного уровня - что Коля, что болото, что Голенков - ценник только разный.
Ответить
ScarlettOgusania
1749987343
а мне понятно "почему": Коля - скандалист, Голенков дорогой, чтобы сидеть на лавке под Угальде, Сергеев ушёл от бом.жей по причине протирания лавки и в Спартак для того же не пойдет, остался рукаку и Зе, поэтому выбрали Зе за бесплатно...)
Ответить
Литейный 4 (returned)
1749987866
У кого то срамтаковское бабло ляжку жгет. Гыгыгы
Ответить
Desma
1749988373
Подобную куйню мог написать только «Мутко против». Этож до чего нужно было додуматься, что Зеболотный в одиночку заменит Гарсию и Угальде!? Разве что по акробатическим прыжкам.....
Ответить
Круче чем вареные яица
1749988434
Это же секта, желудей поели, говном обмазались, похрюкали, жизнь удалась, им не до футбола.
Ответить
ivany4
1749989742
Вот интересно, когда эти знатоки перестанут вешать дебилам лапшу на уши?!?! Когда наконец все эти писаки будут знать материал и тему в которую они лезут?? Кубок КОНКАКАФ закончится 6 июля. Что бы Спартак остался без двух названных напов, Коста-Рика и Тринидад и Тобаго должны играть в финале. Плюс две недели отпуска. Получается 21 июля они будут в команде. А чемпионат начнется 18 июля. Как нужно отдыхать две недели, что бы восстанавливаться потом аж целых три??)) Замечу, что в Спартаке уже сейчас тренируются два нападающих паспортиста. Хотелось бы знать - против кого канал Мутко?? И почему он так поверхностно копает, что привлечь к себе внимание?? Хотя пока пипл с берегов поМойки хавает, можно и по фантазировать.)) Но полагаю, о трансферах надо писать когда они произошли. И на крайний случай, можно предположить, что его под кубок берут.))
Ответить
NewLife
1749991767
Антиспартаковские тридварасы без тормозов, идите нах.
Ответить
...короче
1749991829
...а-вот, я гораздо глубже, чем Мутко засунул палец в свою ноздрю и простимулировав им пару извилин, извлёк оттуда в виде сопли, мысль, что Заболотный будет новым цз в пару Бабичу, статистика, антропометрия, возраст, ТТХ - всё в тему, даже наличие паспорта)... Всё это лирика, но две пары рук нагреются на этом трансфере, точно...
Ответить
Главные новости
ФНЛ выступила с заявлением относительно стыковых матчей за место в Первой лиге
16:30
Агаларов высказался о намерении побить рекорд Дзюбы
15:55
3
Детали комичных переговоров Гасперини с «Ювентусом»
15:37
1
Губерниев определил футболиста, являющегося лицом российского спорта
15:25
4
Подробности трансфера Осипенко в «Динамо»
15:06
4
Клуб-участник КЧМ приехал в США без ряда основных игроков – их не отпустили с работы
14:17
3
Ташуев – о новом тренере ЦСКА: «Они его в лесу искали?»
14:06
17
Появилось объяснение, зачем «Спартак» подписывает Заболотного
13:51
27
Рабинер оценил назначение Карпина в «Динамо»
13:40
2
Реакция Губерниева на Карпина в «Динамо»
13:05
1
Все новости
Все новости
Попов – о Карпине в «Динамо»: «Личка лучше бы справился»
14:37
5
Ташуев – о новом тренере ЦСКА: «Они его в лесу искали?»
14:06
17
Появилось объяснение, зачем «Спартак» подписывает Заболотного
13:51
27
Рабинер оценил назначение Карпина в «Динамо»
13:40
2
Гранат: «Заболотный по всем характеристикам подходит «Спартаку»
13:27
1
Ловчев прокомментировал скорую экстрадицию Промеса
13:18
1
Реакция Губерниева на Карпина в «Динамо»
13:05
1
Ибишев: «Вообще не понимаю, как я оказался в сборной России»
12:43
6
Газинский подвел итог карьеры: «Практически ничего не выиграл»
12:13
3
Алланазаров – о Заболотном в «Спартаке»: «Грустно, что клуб до такого дошел»
11:28
27
ВидеоЗаболотный показал, как готовится к выступлению за «Спартак»
11:18
7
Семин – о резком уходе Николича из ЦСКА: «Ничего страшного»
11:12
3
Черчесов назвал главную ассоциацию с ЧМ-2018
11:05
Агент Тюкавина дал прогноз на работу Карпина в «Динамо»
10:51
3
Рианчо допустил, что Карпин приведет «Динамо» к чемпионству
10:42
2
Директору «Спартака» угрожают из-за трансфера Заболотного
00:16
14
Экс-игрок «Спартака» и «Локо» объявил о завершении карьеры
00:05
1
Канчельскис заявил, что «Спартаку» стать чемпионом поможет только чудо
Вчера, 23:56
5
«Ахмат» планирует потратить 2 миллиона на игрока «Оренбурга»
Вчера, 23:31
1
Губерниев определил виновных в том, что Промес сядет в тюрьму
Вчера, 23:19
11
Газинский: «На ЧМ-2018 игроки России доказали, что они не бревна»
Вчера, 23:09
3
ВидеоВ «Краснодаре» определили лучший гол минувшего сезона
Вчера, 22:53
4
Селюк: «Карпин не тренер, а бизнес-деятель, приватизировавший сборную и вызывающий тех, с кем договорился»
Вчера, 22:24
18
ФотоИгрок «Спартака» стал кумом Глушакова
Вчера, 22:14
1
ФотоГоловин в отпуске поиграл в футбол в новокузнецком дворе
Вчера, 22:01
5
Рабинер получил угрозы из-за атаки на Сафонова
Вчера, 21:53
3
Губерниев допустил, что Промес вернется в «Спартак» в 2033 году после тюрьмы
Вчера, 21:36
8
В Беларуси заступились за Гончаренко после его увольнения из «Пари НН»: «Дело не в тренере»
Вчера, 21:03
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 