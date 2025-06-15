Появилось объяснение, зачем «Спартак» подписывает Заболотного

Телеграм-канал «Мутко против» дал объяснение скорому трансферу нападающего Антона Заболотного в «Спартак».

«На самом деле понятно, зачем (теперь уже) нужен Заболотный «Спартаку».

Ливай Гарсия – нападающий сборной Тринидад и Тобаго, Угальде – Коста-Рики. Обе команды принимают участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. Групповой этап турнира закончится лишь 26 июня (и это именно групповой). То есть оба нападающих «Спартака» освободятся в лучшем для красно-белых случае +– в этот день. Если их команды задержатся дольше, то значит останутся еще.

После этого оба игрока, я так понимаю, уйдут в отпуск (что логично). Это еще две недели. Далее минимум три недели им понадобится, чтобы набрать форму. То есть по сути, вернутся они туру к четвертому. Кто будет играть в нападении до этого момента – непонятно.

То есть нападающий нужен. А кроме Заболотного уже особо некого. Однако, к Кахигао есть другие вопросы. Например, каким образом так упустили Комличенко (нападающий сам сказал в интервью, что ждал звонок от руководство «Спартака» три дня, но те подзабили и опомнились когда уже было поздно), почему не Голенкова, почему не попробовать Сергеева.

Почему дотянули, когда на всем рынке остался один лишь Заболотный?» – написал источник.