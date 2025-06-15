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  • Алланазаров – о Заболотном в «Спартаке»: «Грустно, что клуб до такого дошел»

Алланазаров – о Заболотном в «Спартаке»: «Грустно, что клуб до такого дошел»

Сегодня, 11:28
27

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров прокомментировал скорый трансфер Антона Заболотного в «Спартак».

«Не понимаю, как объяснить себе рациональность покупки Заболотного «Спартаком». Пытаюсь находить аргументы, смотрю статистику, утешаю себя тренерским планом и какой-то великой задумкой, но ничего из этого не работает. Достаточно представить Заболотного в красно-белой форме – и внутри меня тут же вскипает негодование. Абсурдность подобной картины зашкаливает.

Мне становится грустно от одной лишь мысли, что «Спартак» до такого дошел. Я просыпаюсь в пять утра и пытаюсь бороться с негодованием и возмущением, которые поселились во мне. Борюсь, но проигрываю. Побороть в себе подобные чувства, увы, не получается.

Я не понимаю, как клуб, ставящий перед собой серьезные задачи, берет футболиста такого уровня. Неужели в сегодняшних реалиях РПЛ подобные решения способны принести результат? Что-то мне подсказывает, что не способны.

Не понимаю, зачем нужно приглашать дорогущих заморских спортивных директоров и их помощников. Есть ощущение, что с подобной задачей справился бы любой, кто мало-мальски следит за футболом на Руси. Всe происходящее кажется мне насмешкой над профессией скаутов как таковой.

Понимаю, что, скорее всего, карьера Заболотного в «мясе» будет примерно похожа на истории таких легенд, как Виллиан Жозе и Кейта Бальде. «Спартак» превращается в команду-мем, его перестают воспринимать всерьез и совсем не боятся. Вы же тоже это чувствуете? Кто сегодня боится мемов? Никто. Все над ними смеются. Мемы не способны вызывать страх, у них другая задача.

Понимаю, что подготовка молодых кадров в народной команде находится на таком низком уровне, что в состав приходится тащить игроков уровня Довбни и Заболотного. Это очень хороший маркер всего происходящего в собственной академии. Резерва нет, на места, которые должны занимать молодые, приходят ветераны лиги, которые завтра закончат карьеру.

Понимаю, что с точки зрения желания тренера всe происходит максимально логично. Станкович звонил Комличенко и видел в нeм усиление, а значит, Заболотный полностью подходит под то видение футбола, которое сложилось у штаба. Логику понимаю, но принять еe не могу. Отказываюсь принимать.

Вывод: в «Спартаке» сегодня всe работает по принципу «тренер сказал «надо» – значит, надо». Лишних вопросов никто задавать не хочет. О завтрашнем дне, увы, мало кто думает, и это лично меня очень сильно печалит. А вас?» – написал Алланазаров.

  • 33-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
  • Заболотный ранее играл за ЦСКА, «Зенит».

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Заболотный Антон
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Комментарии (27)
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FCSpartakM
1749979919
Очередное нытье от Аллочки. То есть, когда локо берет 3-4 игроков из Химок - это не мем. Что он играл в цска и зените- не мем. А вот в Спартаке мем) это не отменяет факто абсурдности трансфера, но для чего из этого делать трагедию.
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Константин-Шапкин-google
1749981909
Есть тренер. Что он видит мы пока не понимаем. Будем посмотреть. Может имя Антоха поможет Спартаку(щщютка)!
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FWSPM
1749982132
Можно подумать что в Спартаке какие то звезды играют. Именно таковы реалии сейчас что играют одни заболотные. Одним больше одним меньше.Эта позиция не проблема для Спартака. Бурут его просто на замену для лемита не основным же. А вот другие позиции действительно важно усилить
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andr45
1749984894
Да, селекция «Zenitе» не сравнится с гениями из «Zenitе») Например Артур, которого «Zenitе» приобрел, можно сказать, задаром (15 млн.евро) за 22 матча забил аж 4 (ЧЕТЫРЕ) мяча. За короля Америки Энрике отдали всего-то 38 млн.евро провел 11 матчей и получите соперники 2 (ДВА) гола!!! Соболев, наконец-то дорвавшись зенитовского корыта, тоже не подкачал - в 24 матчах забил 4 (ЧЕТЫРЕ) мяча)
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Artemka444
1749986132
Зато Москва орала за соболя, теперь огонь просто Но Заболотный молодец Тренировался как проклятый и в зените был и в цска теперь спартак Зп огонь, на всю жизнь хватит
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Ивантеевец
1749987752
Ну так скажите спасибо лимиту, благодаря которому вот до такого и докатились. На кой хрен молодым жопу рвать, если паспорт заменяет все игровые характеристики? За что боролись, то и получайте.
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Литейный 4 (returned)
1749987977
Пусть подписывают посмешища тушинские. Гыгыгы
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Cleaner
1749988559
А что не так с уровнем Заболотного? У него одна проблема - ВОЗРАСТ. Будет его Спартак на замену во втором тайме выпускать. Чтобы дожать уставшего соперника. Ну и в Кубке даст основе отдохнуть. Когда есть повод, я РЖУ над Спартаком. А тут все правильно сделали, чего все на Спартака накинулись?
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raritet
1749991763
А кто сказал что Заболотный - это плохо для Спартака. Значит нужен форвард именно с такими характеристиками под такие то деньги. Что то все возомнили себя тренерами. Понимаю, Анчелотти выразил сомнение. А тут целый комик. Кстати Анчелотти ни слова против Антохи не сказал.
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ySS
1749992816
Не понимаешь, не объясняй. Цель была взять рослого напа с российским паспортом и опытом. У меня не спрашивали, но взял бы любого другого)) Хуже сценарий, если он превратится в широкава...
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