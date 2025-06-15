Алланазаров – о Заболотном в «Спартаке»: «Грустно, что клуб до такого дошел»

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров прокомментировал скорый трансфер Антона Заболотного в «Спартак».

«Не понимаю, как объяснить себе рациональность покупки Заболотного «Спартаком». Пытаюсь находить аргументы, смотрю статистику, утешаю себя тренерским планом и какой-то великой задумкой, но ничего из этого не работает. Достаточно представить Заболотного в красно-белой форме – и внутри меня тут же вскипает негодование. Абсурдность подобной картины зашкаливает.

Мне становится грустно от одной лишь мысли, что «Спартак» до такого дошел. Я просыпаюсь в пять утра и пытаюсь бороться с негодованием и возмущением, которые поселились во мне. Борюсь, но проигрываю. Побороть в себе подобные чувства, увы, не получается.

Я не понимаю, как клуб, ставящий перед собой серьезные задачи, берет футболиста такого уровня. Неужели в сегодняшних реалиях РПЛ подобные решения способны принести результат? Что-то мне подсказывает, что не способны.

Не понимаю, зачем нужно приглашать дорогущих заморских спортивных директоров и их помощников. Есть ощущение, что с подобной задачей справился бы любой, кто мало-мальски следит за футболом на Руси. Всe происходящее кажется мне насмешкой над профессией скаутов как таковой.

Понимаю, что, скорее всего, карьера Заболотного в «мясе» будет примерно похожа на истории таких легенд, как Виллиан Жозе и Кейта Бальде. «Спартак» превращается в команду-мем, его перестают воспринимать всерьез и совсем не боятся. Вы же тоже это чувствуете? Кто сегодня боится мемов? Никто. Все над ними смеются. Мемы не способны вызывать страх, у них другая задача.

Понимаю, что подготовка молодых кадров в народной команде находится на таком низком уровне, что в состав приходится тащить игроков уровня Довбни и Заболотного. Это очень хороший маркер всего происходящего в собственной академии. Резерва нет, на места, которые должны занимать молодые, приходят ветераны лиги, которые завтра закончат карьеру.

Понимаю, что с точки зрения желания тренера всe происходит максимально логично. Станкович звонил Комличенко и видел в нeм усиление, а значит, Заболотный полностью подходит под то видение футбола, которое сложилось у штаба. Логику понимаю, но принять еe не могу. Отказываюсь принимать.

Вывод: в «Спартаке» сегодня всe работает по принципу «тренер сказал «надо» – значит, надо». Лишних вопросов никто задавать не хочет. О завтрашнем дне, увы, мало кто думает, и это лично меня очень сильно печалит. А вас?» – написал Алланазаров.