В «Краснодаре» определили лучший гол минувшего сезона

Болельщики «Краснодара» посредством голосования определили лучший гол минувшего сезона.
«Фантастический гол Джона Кордобы в ворота самарских «Крыльев» становится лучшим в чемпионском сезоне! Это мнение болельщиков, отдавших почти 60% голосов Джону в опросе на официальном сайте клуба
Второе место у Никиты Кривцова – его гол в Суперкубке набрал чуть меньше 13%. Бронза (8% голосов) отдана Эдуарду Сперцяну и его чемпионскому пенальти в ворота «Динамо»!» – написали краснодарцы.
- «Краснодар» впервые стал чемпионом России.
- В минувшем сезоне РПЛ Кордоба провел 25 матчей, забил 12 голов, сделал 7 ассистов.
- Игрок в команде с 2021 года.
Источник: телеграм-канал «Краснодара»