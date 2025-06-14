В «Краснодаре» определили лучший гол минувшего сезона

Болельщики «Краснодара» посредством голосования определили лучший гол минувшего сезона.

«Фантастический гол Джона Кордобы в ворота самарских «Крыльев» становится лучшим в чемпионском сезоне! Это мнение болельщиков, отдавших почти 60% голосов Джону в опросе на официальном сайте клуба

Второе место у Никиты Кривцова – его гол в Суперкубке набрал чуть меньше 13%. Бронза (8% голосов) отдана Эдуарду Сперцяну и его чемпионскому пенальти в ворота «Динамо»!» – написали краснодарцы.