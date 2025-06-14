Лещенко описал Карпина двумя прилагательными после назначения тренера в «Динамо»

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко положительно оценил назначение Валерия Карпина в клуб.
«Правильный ход от динамовского руководства. Карпин – один из самых интересных и продвинутых наших тренеров. Я думаю, что он – подходящая кандидатура. Кажется, он сможет перезагрузить «Динамо» и встряхнуть игроков. Приход такого опытного человека должен повлиять на команду положительного.
Многие болельщики приветствовали назначение российского тренера. Пора нам переходить на такой формат. Тем более, сейчас смысла в иностранцах я не вижу. Понимаю, если бы играли в еврокубках – тогда нам нужен человек, который хорошо знает западной футбол. А сейчас-то зачем?» – сказал Лещенко.
- Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.
- Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
- Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
Источник: «Спорт-Экспресс»