Лещенко описал Карпина двумя прилагательными после назначения тренера в «Динамо»

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко положительно оценил назначение Валерия Карпина в клуб.

«Правильный ход от динамовского руководства. Карпин – один из самых интересных и продвинутых наших тренеров. Я думаю, что он – подходящая кандидатура. Кажется, он сможет перезагрузить «Динамо» и встряхнуть игроков. Приход такого опытного человека должен повлиять на команду положительного.

Многие болельщики приветствовали назначение российского тренера. Пора нам переходить на такой формат. Тем более, сейчас смысла в иностранцах я не вижу. Понимаю, если бы играли в еврокубках – тогда нам нужен человек, который хорошо знает западной футбол. А сейчас-то зачем?» – сказал Лещенко.