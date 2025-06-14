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  • Мостовой напрочь отверг работу во Второй лиге: «С ума посходили?!»

Мостовой напрочь отверг работу во Второй лиге: «С ума посходили?!»

Вчера, 19:04
9

Александр Мостовой не планирует тренировать во Второй лиге.

«Вторая лига? Нет. Что там должен делать Мостовой? С ума посходили!? Кого это устраивает, пусть там начинает.

Разве Хосепу Гвардиоле или Зинедину Зидану приходилось опускаться на такой уровень? Нет, им сразу доверили «Барселону» и «Реал» соответственно. Могу вам назвать ещe массу других фамилий», – сказал Мостовой.

  • Тренер получил лицензию весной.
  • Мостовой-игрок выступал за «Сельту».
  • Футболист дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Мостовой Александр
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Комментарии (9)
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russkiisergei
1749917407
какая же дура Мостовой!!! Зинедин Зидан начал тренерскую карьеру в молодёжной академии мадридского «Реала» Хосеп Гвардиола был назначен тренером «Барселоны Б» под его руководством команда впоследствии выиграла свою группу третьего испанского дивизиона Получается, что названные люди начинали с низов!!! А, этот балабол даже знать не знает, а говорит. Теперь, то понятно, что из Мостового тренера не получится. Он как симак, сможет только с сильным составом побеждать, а доказать свою тренерскую состоятельность - это ему не дано!!!!
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Интерес
1749918933
Я работы не боюсь,если надо-застрелюсь!
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FWSPM
1749919246
Оракул из Брянска хоть и несет вечно какую то ахинею но хоть где то пристроился...а этот только языком работать силен
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BoevStas1
1749919480
А медиа лига лучше))))
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Niklas80
1749919693
"Вторая лига? Нет. Что там должен делать Мостовой? С ума посходили!? Меня, царя, привлекает только третья лига Бангладеш".
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Вжыхъ
1749920268
Ну, объективно, Царь ни Гвардиола и ни Зидан, ему вторую команду Барсы или Реала не предложат тренировать...
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bashnat013
1749920460
Думаю наврядли кто то бы согласился из второй лиги чтоб у них тренер был Шут и чтоб про них снимали продолжение Наша Раша!
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k611
1749924106
Ну и просидит без дела. Все начинали с малого, а он ишь какая цаца...
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BRO_football
1749935524
Да кто ж тебе доверит топ-клуб сразу, да и без опыта? Вместо того, чтобы сидеть и ждать предложений, лучше бы реально с низов начал. А там, глядишь, через несколько лет и до топ-клуба доберёшься
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