Мостовой напрочь отверг работу во Второй лиге: «С ума посходили?!»

Александр Мостовой не планирует тренировать во Второй лиге.

«Вторая лига? Нет. Что там должен делать Мостовой? С ума посходили!? Кого это устраивает, пусть там начинает.

Разве Хосепу Гвардиоле или Зинедину Зидану приходилось опускаться на такой уровень? Нет, им сразу доверили «Барселону» и «Реал» соответственно. Могу вам назвать ещe массу других фамилий», – сказал Мостовой.