«Динамо» упрекнули за слабое представление Карпина: «Пшик»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов прокомментировал презентацию Валерия Карпина в «Динамо».
- Тренер был представлен как динамовец накануне в эфире «Что? Где? Когда?».
- Карпин будет совмещать посты в клубе и сборной России.
- Экс-спартаковец сменил уволенного Марцела Личку.
«Э, а почему так скупо, скучно и буднично?
Одно из главных событий межсезонья. Один из сильнейших российских тренеров возглавил одну из сильнейших команд лиги – и вот так вскользь это презентовали?
Пшик», – написал Чернов.
Источник: телеграм-канал Гоши Чернова