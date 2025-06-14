Пономарев спрогнозировал, на каком месте в РПЛ финиширует «Динамо» в дебютном сезоне Карпина

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо».

«Честно говоря, как‑то пока не могу осмыслить новость о том, что Карпин стал главным тренером «Динамо». Пока это ещe в сознании не укладывается, хоть и слухи об этом ходили довольно давно.

Ну, на мой личный взгляд, всe‑таки он очень спартаковский тренер. Не знаю, получится ли у него в «Динамо». Поживем – увидим.

Все будет зависеть от того, как его примет команда, как сложатся отношения в коллективе.

Но, мне кажется, что в первый сезон Карпина они будут где‑нибудь на пятом месте, не выше«, – сказал Пономарев.