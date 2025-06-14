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  • Пономарев спрогнозировал, на каком месте в РПЛ финиширует «Динамо» в дебютном сезоне Карпина

Пономарев спрогнозировал, на каком месте в РПЛ финиширует «Динамо» в дебютном сезоне Карпина

Сегодня, 10:43
2

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо».

«Честно говоря, как‑то пока не могу осмыслить новость о том, что Карпин стал главным тренером «Динамо». Пока это ещe в сознании не укладывается, хоть и слухи об этом ходили довольно давно.

Ну, на мой личный взгляд, всe‑таки он очень спартаковский тренер. Не знаю, получится ли у него в «Динамо». Поживем – увидим.

Все будет зависеть от того, как его примет команда, как сложатся отношения в коллективе.

Но, мне кажется, что в первый сезон Карпина они будут где‑нибудь на пятом месте, не выше«, – сказал Пономарев.

  • Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.
  • Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
  • Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
  • До февраля Карпин работал в «Ростове».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Пономарев Владимир
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Комментарии (2)
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Volnodum
1749888376
Значит Карпин будет бороться за золото!
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Круче чем вареные яица
1749888672
Мне кажется, финишируют вторыми, после Зенита.
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