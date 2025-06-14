Пономарев спрогнозировал, на каком месте в РПЛ финиширует «Динамо» в дебютном сезоне Карпина

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо».
«Честно говоря, как‑то пока не могу осмыслить новость о том, что Карпин стал главным тренером «Динамо». Пока это ещe в сознании не укладывается, хоть и слухи об этом ходили довольно давно.
Ну, на мой личный взгляд, всe‑таки он очень спартаковский тренер. Не знаю, получится ли у него в «Динамо». Поживем – увидим.
Все будет зависеть от того, как его примет команда, как сложатся отношения в коллективе.
Но, мне кажется, что в первый сезон Карпина они будут где‑нибудь на пятом месте, не выше«, – сказал Пономарев.
- Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.
- Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
- Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
- До февраля Карпин работал в «Ростове».
Источник: «Матч ТВ»