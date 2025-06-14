Карпин обратился к болельщикам «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин дал обещание болельщикам столичной команды.

«Болельщикам я могу сказать только одно: в каждой игре команда будет пытаться выиграть, будет умирать. Думаю, что претензий по желанию, по самоотдаче точно не будет.

Результат в футболе часто зависит от многих факторов, не только от этого, но мне кажется, что для болельщиков важно, когда футболисты за клуб, в котором они играют, готовы жизнь отдать.

Наверное, это слова слишком красивые, но, что это должно быть, это сто процентов», – сказал Карпин.