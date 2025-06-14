Карпин обратился к болельщикам «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин дал обещание болельщикам столичной команды.
«Болельщикам я могу сказать только одно: в каждой игре команда будет пытаться выиграть, будет умирать. Думаю, что претензий по желанию, по самоотдаче точно не будет.
Результат в футболе часто зависит от многих факторов, не только от этого, но мне кажется, что для болельщиков важно, когда футболисты за клуб, в котором они играют, готовы жизнь отдать.
Наверное, это слова слишком красивые, но, что это должно быть, это сто процентов», – сказал Карпин.
- Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.
- Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
- Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
- До февраля Карпин работал в «Ростове».
Источник: телеграм-канал «Динамо»