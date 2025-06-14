Карпин высказался об изменения в составе «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин ответил, как изменится состав столичной команды после его назначения.

– Насколько сильно изменится состав «Динамо» за летнее трансферное окно?

– Я думаю, что сильно точно не изменится, не так много времени. Предсезонный сбор не такой длинный, времени не так много, чтобы делать большие какие-то изменения.

Понятно, что хотелось бы, любой тренер скажет в любой команде, даже в «ПСЖ», который выиграл Лигу чемпионов, на следующий год, я уверен, будут усиления какие-то или изменения.

Поэтому понятно, что любой тренер хочет что-то добавить, усилить какие-то позиции. Надеюсь, что кто-то еще придет. Возможно, кто-то уйдет. Здесь тоже зависит от многих факторов.

– В сборной вы уже поработали со многими динамовцами. Последний пример – Ярослав Гладышев. Что сделали с нападающим?

– Ничего такого сверхъестественного не делали. Понятно, тренировались. Доволен его отношением в течение всего сбора и в игре, еще и получилось четыре гола забить, с чем мы его и поздравляем, понятно.

Четыре гола в каждой игре вряд ли будет получаться, поэтому важнее, наверное, даже не четыре гола, а именно то, как он играл.