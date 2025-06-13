Карпин объяснил, почему возглавил «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал свое назначение.

«Это интересный проект – спортивный прежде всего. Задача и клуба, и нашего тренерского штаба, и у меня лично совпадают.

Понятно, что задача стоит, давно клуб без трофеев, поэтому задача у нас совпадает, и, соответственно, приложим все силы для того, чтобы это случилось», – сказал Карпин.