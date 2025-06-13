Карпин объяснил, почему возглавил «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал свое назначение.
«Это интересный проект – спортивный прежде всего. Задача и клуба, и нашего тренерского штаба, и у меня лично совпадают.
Понятно, что задача стоит, давно клуб без трофеев, поэтому задача у нас совпадает, и, соответственно, приложим все силы для того, чтобы это случилось», – сказал Карпин.
- Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.
- Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
- Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
- До февраля Карпин работал в «Ростове».
Источник: телеграм-канал «Динамо»