Мостовой прокомментировал трансферную кампанию «Локомотива»

Александр Мостовой считает, что новички позволят «Локомотиву» лучше выступить в следующем сезоне РПЛ.

«В прошлом сезоне я говорил, что «Локомотив» не займeт место в тройке. Так и вышло.

Но с приходом Комличенко ситуация может улучшиться. Он забьeт за сезон свои десять голов плюс пару пенальти.

А если они ещe возьмут Руденко и Бакаева, то вполне могут претендовать на тройку», – сказал Мостовой.