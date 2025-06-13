Мостовой прокомментировал трансферную кампанию «Локомотива»

Александр Мостовой считает, что новички позволят «Локомотиву» лучше выступить в следующем сезоне РПЛ.
«В прошлом сезоне я говорил, что «Локомотив» не займeт место в тройке. Так и вышло.
Но с приходом Комличенко ситуация может улучшиться. Он забьeт за сезон свои десять голов плюс пару пенальти.
А если они ещe возьмут Руденко и Бакаева, то вполне могут претендовать на тройку», – сказал Мостовой.
- Чемпионат-2024/25 «Локо» закончил на 6-м месте.
- По данным Transfermarkt, московский клуб купил Николая Комличенко у «Ростова» за 1,5 млн евро.
- Зелимхан Бакаев и Александр Руденко должны присоединиться к столичной команде в качестве свободных агентов.
Источник: Metaratings