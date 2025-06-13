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Аленичев высказался о шансах российских футболистов выигрывать еврокубки

Вчера, 21:09

Дмитрий Аленичев порассуждал о потенциальных успехах игроков из России в еврокубковых турнирах.

– Вы один из немногих, кто забивал в финалах Лиги чемпионов и Кубке УЕФА.

– Но ведь это было сделано благодаря партнерам по команде и фантастическому тренеру Жозе Моуринью.

Всегда благодарил их за то, что они сделали для меня. И я им тоже помогал.

– Кто‑то из российских игроков сможет повторить ваше достижение?

– Все возможно, ничего нереального нет. Разве кто‑то думал про меня, что я смогу забить в финалах еврокубков, когда уезжал в «Рому», в «Порту»?

– В португальском клубе как раз шансов была куда меньше.

– Ни у кого не было мыслей, миллион человек сказали бы, что выиграть Лигу чемпионов и Кубок УЕФА невозможно. Но ведь мы смогли.

Так что кто‑то из наших ребят в будущем имеют шансы и выигрывать, и забивать. Как победил сейчас Матвей Сафонов.

  • Сафонов провел дебютный сезон в «ПСЖ».
  • Он выиграл с командой квадрупл – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также ЛЧ.
  • Аленичев забивал в финалах Кубка УЕФА-2003 и Лиги чемпионов-2004.

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Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов ПСЖ Сафонов Матвей Аленичев Дмитрий
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