Аленичев высказался о шансах российских футболистов выигрывать еврокубки

Дмитрий Аленичев порассуждал о потенциальных успехах игроков из России в еврокубковых турнирах.

– Вы один из немногих, кто забивал в финалах Лиги чемпионов и Кубке УЕФА.

– Но ведь это было сделано благодаря партнерам по команде и фантастическому тренеру Жозе Моуринью.

Всегда благодарил их за то, что они сделали для меня. И я им тоже помогал.

– Кто‑то из российских игроков сможет повторить ваше достижение?

– Все возможно, ничего нереального нет. Разве кто‑то думал про меня, что я смогу забить в финалах еврокубков, когда уезжал в «Рому», в «Порту»?

– В португальском клубе как раз шансов была куда меньше.

– Ни у кого не было мыслей, миллион человек сказали бы, что выиграть Лигу чемпионов и Кубок УЕФА невозможно. Но ведь мы смогли.

Так что кто‑то из наших ребят в будущем имеют шансы и выигрывать, и забивать. Как победил сейчас Матвей Сафонов.