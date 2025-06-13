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  • Мостовой: «Молодые футболисты, свои воспитанники – нужно забыть эти определения, это всe в прошлом!»

Мостовой: «Молодые футболисты, свои воспитанники – нужно забыть эти определения, это всe в прошлом!»

Сегодня, 14:30
5

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о том, что нужно забыть в футболе.

«Нужно забыть определения молодые футболисты, свои воспитанники. Это всe в прошлом! «Красивый футбол» придумал кто-то фразу. Мы же видели, у нас пример «Краснодара», который на протяжении 10 лет своими воспитанниками ничего не выигрывал. А стал побеждать тогда, когда 9 иностранцев и пять ещe в запасе», – сказал Мостовой.

  • «Краснодар» стал победителем чемпионата России в минувшем сезоне, набрав 67 очков в 30 матчах. Он обогнал ближайшего преследователя, которым стал «Зенит», на одно очко.
  • Для «быков» это первый трофей в истории клуба.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мостовой Александр
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Комментарии (5)
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В "Спартаке" играют прост
1749815695
Моздовой можешь забыть, все в прошлом
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edw7777
1749818162
Наконец-то, хоть кто-то сказал правду.
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The only one
1749820071
т.е. Моста в футболе можно забыть. он уже давно в прошлом...
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Xesus
1749826100
Согласен...
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СПОРТ 21 века
1749827021
Правильно. А чтобы были нужно не сидеть болтать из каждого угла, а брать и развивать футбольные секции, школы, интернаты. Что Александр сделал после окончания карьеры? За исключением матчей с участием ветеранов, нигде полезно не отметился. Естественно, если такие легенды будут завершать футбольную карьеру, а потом сидеть и заниматься маниловщиной всё так и будет продолжаться. Хочешь что-то изменить - начни с себя! Это изречение уже веками исследовано. Поэтому говорить мы все умеем, а вот так чтобы делать или работать руками, сегодня желает не каждый. Но словами жизнь поменять пока невозможно, поэтому в приоритете должны стоять только действия. Кто должен заниматься воспитанием будущего футбольного поколения? Простые люди или всё-таки футбольные люди? Вы должны передавать свои опыт и знания, а не сидеть болтать языком и говорить какая у нас плохая система развития футбола...
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