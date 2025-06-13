Мостовой: «Молодые футболисты, свои воспитанники – нужно забыть эти определения, это всe в прошлом!»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о том, что нужно забыть в футболе.

«Нужно забыть определения молодые футболисты, свои воспитанники. Это всe в прошлом! «Красивый футбол» придумал кто-то фразу. Мы же видели, у нас пример «Краснодара», который на протяжении 10 лет своими воспитанниками ничего не выигрывал. А стал побеждать тогда, когда 9 иностранцев и пять ещe в запасе», – сказал Мостовой.