Мостовой сказал, сколько голов Заболотный может забить в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе в московский клуб нападающего Антона Заболотного из «Химок».

«У «Спартака» есть Угальде и Ливай Гарсия. Заболотного можно взять только на замену, если никого из этих двоих не продать. Антон хороший игрок, который может забить свои десять голов за сезон», – сказал Мостовой.