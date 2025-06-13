Мостовой сказал, сколько голов Заболотный может забить в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе в московский клуб нападающего Антона Заболотного из «Химок».
«У «Спартака» есть Угальде и Ливай Гарсия. Заболотного можно взять только на замену, если никого из этих двоих не продать. Антон хороший игрок, который может забить свои десять голов за сезон», – сказал Мостовой.
- 33-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
Источник: Metaratings.ru