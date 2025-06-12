Пономарев назвал трех российских игроков, способных выступать в Европе

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарeв назвал игроков РПЛ, которые соответствуют европейскому уровню.

«У нас очень мало классных российских футболистов. Их можно пересчитать по пальцам руки. Сборную даже составлять не из кого. Всe, глухомань!

У нас на европейском уровне играют трое. Я бы очень осторожно к ним отнeс Кисляка, он некоторые матчи выдаeт просто великолепные. Ему нужно стабильно выдавать такие игры.

Также назову Дивеева, его можно отметить, хотя тоже с натяжкой. Ещe есть молодой и одарeнный Батраков. Но если он останется на этом уровне, то пропадeт», – сказал Пономарев.