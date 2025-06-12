Червиченко назвал лидера в составе «Краснодара»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко считает, что лучшим игроком в составе «Краснодара» в минувшем сезоне был вратарь Станислав Агкацев.

«Наверное, я назову Агкацева. Знаете, мне кажется, молодой вратарь, который стал и зацементировал ворота. Вы помните его взятый пенальти, когда это закончилось сломанным пальцем. Как раз этот момент и позволил «Краснодару» сохранить преимущество. Он, как начало команды, команда ведь от своих ворот отходит, вот он такое стволообразование всей команды», – сказал Червиченко.