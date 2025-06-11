Определен показатель, по которому «Спартак» – в зоне вылета РПЛ

РПЛ в эти дни подводит итоги медийной активности клубов в прошлом сезоне.

По работе в соцсетях (в первую очередь оценивается количество и активность подписчиков) первое место занял «Спартак». Таблица по этому показателю выглядит так.

Однако по таблице, оценивающей остальную медийную активность (такие элементы, как съемка послематчевой речи тренера в раздевалке, реакция запасных на игровые моменты, повышенное число спикеров в миксте, отсутствие медийных нарушений вроде пропуска обязательных интервью), «Спартак» оказался в зоне вылета.