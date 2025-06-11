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  • Определен показатель, по которому «Спартак» – в зоне вылета РПЛ

Определен показатель, по которому «Спартак» – в зоне вылета РПЛ

Вчера, 18:51
15

РПЛ в эти дни подводит итоги медийной активности клубов в прошлом сезоне.

По работе в соцсетях (в первую очередь оценивается количество и активность подписчиков) первое место занял «Спартак». Таблица по этому показателю выглядит так.

Однако по таблице, оценивающей остальную медийную активность (такие элементы, как съемка послематчевой речи тренера в раздевалке, реакция запасных на игровые моменты, повышенное число спикеров в миксте, отсутствие медийных нарушений вроде пропуска обязательных интервью), «Спартак» оказался в зоне вылета.

  • «Спартак» в сезоне РПЛ занял 4-е место.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак
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Комментарии (15)
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рылы
1749659433
какой позор)
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FWSPM
1749659835
сколько же болельщиков должно быть у Спартака если они оставили далеко позади нестолетних безтрофейников из питера у которых 19 млн??
Ответить
Интерес
1749660270
Ерундой бездельники занимаются."Спартак" занял по итогам сезона четвёртое место,и это -единственная непреложная истина. Есть такой философский способ ведения дискуссии(и достижения противоположного результата ,в итоге,после нескольких абсолютно положительных ответов на ряд вопросов)как майевтика.Сократ с последователями ей пробавлялся.
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k611
1749660416
Уж не знают что придумать
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Круче чем вареные яица
1749661273
Лучше бы выставили количество неадекватов среди болел, то тут, лидер с большим отрывом спартак, вне конкуренции.
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andr45
1749664694
Был уверен, что Медведев абсолютный идиот) Но жизнь показывает, что его идиотизм не имеет границ.
Ответить
...короче
1749665795
...Денисов с Литвиным не позволили Спартаку свалиться на 16-ое место...
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alefreddy
1749666020
видно все темы исчерпали
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Everest13
1749669029
Зашел почитать , что нибудь путное, а тут х... ня какая то))))
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PAREVG.
1749673087
Зона вылета одна - в турнирной таблице. Все остальные показатели - хрень.
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