В «Зените» обосновали перенос юбилейного сезона с прошлого на будущий

Защитник «Зенита» Юрий Горшков объяснил логику клуба в переносе юбилейного сезона с предыдущего на будущий.

– Перенос 100-летия «Зенита» вызвал много обсуждений и шуток.

– Я скажу так: условно, тебе исполнилось 29 лет. Пошeл 30-й год. Ты скажешь, сколько тебе лет?

– 29.

– На момент последнего тура, 24 мая, «Зениту» сколько лет было?

– 99.

– На следующий день было 100. Ты сам ответил на свой вопрос. Лично для меня 100 лет, когда тебе наступило 100. И дальше следующий год – юбилейный. Как можно, когда тебе 99, праздновать 100?