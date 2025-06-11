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  • В «Зените» обосновали перенос юбилейного сезона с прошлого на будущий

В «Зените» обосновали перенос юбилейного сезона с прошлого на будущий

Вчера, 15:04
30

Защитник «Зенита» Юрий Горшков объяснил логику клуба в переносе юбилейного сезона с предыдущего на будущий.

– Перенос 100-летия «Зенита» вызвал много обсуждений и шуток.

– Я скажу так: условно, тебе исполнилось 29 лет. Пошeл 30-й год. Ты скажешь, сколько тебе лет?

– 29.

– На момент последнего тура, 24 мая, «Зениту» сколько лет было?

– 99.

– На следующий день было 100. Ты сам ответил на свой вопрос. Лично для меня 100 лет, когда тебе наступило 100. И дальше следующий год – юбилейный. Как можно, когда тебе 99, праздновать 100?

  • 25 мая, на следующий день после окончания сезона РПЛ, «Зенит» отметил 100-летие.
  • Был проведен матч легенд.
  • Новый сезон РПЛ стартует примерно через месяц.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Горшков Юрий
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Комментарии (30)
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шахта Заполярная
1749650979
Бакланы, хорош тапки смешить
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gor77
1749651683
Эх, фотку нельзя разместить, а то видели бы вы очень грустное лицо Медведева, когда БК ЦСКА укатал Зенит 4 - 2. В итоге, топовые, по мнению газпрома, турниры: хоккей, футбол, баскетбол, волейбол - Питер пролетел. Ну?))))) Цифра хоть и другая, но смысл: "После пятидесяти жизнь только начитается!", - подумал я, и плеснул ещё пятьдесят.)))
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...короче
1749653194
..."Хоть, ссы им в глаза, скажут - божья роса")...
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Дубина
1749653241
Позор болотным))хахахах!!! Клоуны...
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кайрос
1749654088
Прикольно что в «Зените» обосновывает перенос юбилейного сезона защитник Горшков. Гы гы
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timon2401
1749654679
Клоуны))))))
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VVM1964
1749656529
Неее - ну ЭТИ ТО всё "обоснуют" и "пропишут" - главное задним числом !!!))). Не было бы без трофейным в этот год их выступление и всё было бы норм - и год и день, "все пазлы бы сложились" ЗПРФ !!! )))...
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Plyash
1749666425
Ослы из культурной столицы , у вас официоз праздновался на стадионе , МиллЯр всех поздравлял со столетием . Не позорьтесь уже , умейте проигрывать .
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Garrincha58
1749669378
о чём спорить какая разница всё равно Зенит ничего не выиграет при этом тренере и тем более при таких игроках как этот
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Константин-Шапкин-google
1749705086
Значит дальше одни просёры. Ибо каждый следующий год у них юбилейный
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