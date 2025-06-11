В «Зените» обосновали перенос юбилейного сезона с прошлого на будущий

Защитник «Зенита» Юрий Горшков объяснил логику клуба в переносе юбилейного сезона с предыдущего на будущий.
– Перенос 100-летия «Зенита» вызвал много обсуждений и шуток.
– Я скажу так: условно, тебе исполнилось 29 лет. Пошeл 30-й год. Ты скажешь, сколько тебе лет?
– 29.
– На момент последнего тура, 24 мая, «Зениту» сколько лет было?
– 99.
– На следующий день было 100. Ты сам ответил на свой вопрос. Лично для меня 100 лет, когда тебе наступило 100. И дальше следующий год – юбилейный. Как можно, когда тебе 99, праздновать 100?
- 25 мая, на следующий день после окончания сезона РПЛ, «Зенит» отметил 100-летие.
- Был проведен матч легенд.
- Новый сезон РПЛ стартует примерно через месяц.
Источник: «Чемпионат»