Комличенко: «Сразу сказал: «В «Краснодар» не хочу»

Новичок «Локомотива» Николай Комличенко в интервью клубному ютуб-каналу рассказал об отказе «Краснодару».

Форвард перешел из «Ростова».

С «Локо» он заключил 3-летний контракт.

На Комличенко также претендовали «Спартак» и «Краснодар», воспитанником которого Николай является.

– Расскажи, когда появился вариант с «Локомотивом»? Я знаю, что несколько окон такое было. И какие вообще твои были мысли?

– Да, несколько окон, правильно говоришь. Был интерес, были какие-то разговоры, но прям конкретики супер не было. А прям конкретика появилась вот сейчас в мае. После интереса «Краснодара» появился «Локомотив». И я сначала не верил, потому что думал, ну, наверное, опять разговоры, может быть, аренда, что-то ещe.

Ну, агент позвонил, сказал: «Николай, так и так, там прям всe серьeзно. Вот у тебя два предложения, можно сказать, выбирай». Ну и всe. А я сразу сказал: «В «Краснодар» не хочу». Ну, я выбирал «Локомотив».