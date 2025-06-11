Сильянов назвал европейский клуб, в который готов пойти пешком

Защитник сборной России и «Локомотива» Александр Сильянов не против уехать в Европу.
«Я был бы готов пойти пешком или поехать на велосипеде в «Манчестер Сити», если меня позовут. Не знаю, готов ли я пойти на понижение зарплаты от команды из топ-5 лиг.
Если взять пример Матвея Сафонова. Он играет мало, но при этом выигрывает всe. Я бы хотел перейти. Хотел бы всe равно попробовать свои силы. Там другие скорости и футбол другой», – сказал Сильянов.
- 24-летний уроженец Москвы стоит 6 миллионов евро.
- За сборную у Александра 10 матчей, гол.
- В минувшем сезоне РПЛ Сильянов провел 26 матчей, забил гол, сделал 2 ассиста.
Источник: «Советский спорт»