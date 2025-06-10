«Лацио» интересуется полузащитником «Краснодара»

Младен Гргич, агент хавбека «Краснодара» Никиты Кривцова, сообщил об интересе к игроку из Европы.
«К Никите есть интерес от «Лацио», еще за ним следят другие итальянские клубы и команды Ла Лиги.
В ближайшее время я поеду на встречу с этим командами, и мы все обсудим. Но на данный момент есть только интерес.
Хочется обсудить этот вопрос прежде всего с «Краснодаром». Кривцов – молодой футболист, быстрый и техничный, он является воспитанником клуба. Будем разговаривать и рассматривать варианты», – сказал агент.
- В прошедшем сезоне Кривцов забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 38 матчах.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
Источник: Sport24