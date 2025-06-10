Футболист «Краснодара» – о Мостовом: «Я не знаю, кто это»

Вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун отреагировал на критику Александра Мостового в адрес тренера южан Мурада Мусаева.

«Александр Мостовой? Я не знаю, кто это.

Мусаев – отличный тренер. Выиграть чемпионский титул в России – это не так просто. И не знаю, почему он так критикует нашего тренера. Но считаю, что ему нужно быть поспокойнее и терпеливее.

Конечно, у всех может быть своя точка зрения. Но, на мой взгляд, он всe-таки должен с большим уважением относиться к нашему тренеру», – сказал Олусегун.