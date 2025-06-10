Комличенко сделал выбор между «Макдональдсом» и «Вкусно – и точка»

Новичок «Локомотива» Николай Комличенко порассуждал о санкционных ограничениях в России.

– «Вкусно – и точка» или «Макдональдс»?

– Были недавно в ОАЭ, там зашел за двойным чизбургером – вот его не хватает. А в остальном «Вкусно – и точка» лучше «Мака», у нас и мясо вкуснее. У них – шляпа.

– А есть ли западный бренд, ушедший из России, которого тебе не хватает?

– У нас же все есть. В магазинах – все продукты, техника, одежда. Наверное, там где-то и думают, что у нас чего-то не хватает, но это же не так. Мы, русские, со всем справимся.

У нас есть импортозамещение. Оно же и позволяет нашим товарам развиваться. Те же «Вкусно – и точка», российская кола – первое, что приходит на ум.

Я начал носить одежду российских брендов, мне нравится. У сборной России появился российский экипировщик, у них классная форма.

– Но есть же и сложности с социальными сетями, VPN.

– Да это мелочи, ко всему привыкаешь. Для каждого из нас главное что? Покушать, себя в порядке держать – и чтобы у семьи все было хорошо.