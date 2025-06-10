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Комличенко объяснил, почему выбрал «Локомотив»

Сегодня, 14:38
8

Новичок «Локомотива» Николай Комличенко рассказал о причинах перехода в московский клуб.

«Здесь много факторов. Во-первых, это большой клуб с историей. Команда борется за самые высокие места, есть задачи, спрос выше – это интересно.

Во-вторых, сыграла свою роль заинтересованность главного тренера и руководства. Было очень приятно. Знаю, что Михаил Михайлович [Галактионов] хотел моего перехода, это классно.

В-третьих, Москва! Удобная логистика. У нас здесь с женой куплен дом, мы давно хотели вернуться.

В-четвертых, игровое время будет зависеть от меня. Конкуренцию никто не отменял, но если буду в порядке, буду играть.

У «Локомотива» классные болельщики, большая база. Когда играли [в Черкизово] в Кубке, мне понравилась атмосфера.

Здесь хороший коллектив, русские ребята, многих я знаю. В сборной ко мне уже подходили, спрашивали, когда состоится переход.

Знаю, что в клубе сумасшедшие условия, опять же, хорошая база, медицина... Все на высоком уровне. Это привлекает», – заявил Комличенко.

  • Форвард перешел из «Ростова».
  • С «Локо» он заключил 3-летний контракт.
  • На Комличенко также претендовали «Спартак» и «Краснодар».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Комличенко Николай
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Комментарии (8)
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ilich55
1749557536
Эту песню можно спеть любому московского клубу. Две причины, которые сподвигли на переход. Выбор пал на Локомотив, который позвал плюс куплен дом. Остальные трели от лукавого.
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acor94
1749557612
Я конечно не фанат, но чем условия Спартака хуже? 1. История больше чем у Локо. 2. Тренер Станкович сам звонил 3 раза. Сколько звонил Галактионов? 3. Москва. 4. Конкурентов не так много, один Угальде и то тот в ПСЖ собрался. 5. Болельщиков больше. (второй клуб России после Зенита) Шляпу прогнал короче Комличенко.
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ЗаЖиМ
1749559355
Давай, Коля, удачи! Спасибо за игру у нас!
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Александр.Т.
1749560412
Был ли выбор?
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Хулиганин
1749564051
Лизнул отменно. Коля надеется на зачет прогиба.
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