Комличенко объяснил, почему выбрал «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Николай Комличенко рассказал о причинах перехода в московский клуб.

«Здесь много факторов. Во-первых, это большой клуб с историей. Команда борется за самые высокие места, есть задачи, спрос выше – это интересно.

Во-вторых, сыграла свою роль заинтересованность главного тренера и руководства. Было очень приятно. Знаю, что Михаил Михайлович [Галактионов] хотел моего перехода, это классно.

В-третьих, Москва! Удобная логистика. У нас здесь с женой куплен дом, мы давно хотели вернуться.

В-четвертых, игровое время будет зависеть от меня. Конкуренцию никто не отменял, но если буду в порядке, буду играть.

У «Локомотива» классные болельщики, большая база. Когда играли [в Черкизово] в Кубке, мне понравилась атмосфера.

Здесь хороший коллектив, русские ребята, многих я знаю. В сборной ко мне уже подходили, спрашивали, когда состоится переход.

Знаю, что в клубе сумасшедшие условия, опять же, хорошая база, медицина... Все на высоком уровне. Это привлекает», – заявил Комличенко.