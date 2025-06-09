«Локомотив» снизил отступные за Батракова

Сумма выкупа в новом контракте Алексея Батракова с «Локомотивом» уменьшилась.

Сообщалось, что отступные за полузащитника составят 20 миллионов евро, но, по информации «РБ Спорт», в итоге их снизили до 15 миллионов.

Этот пункт доступен только для зарубежных клубов и не действует внутри РПЛ.