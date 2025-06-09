«Локомотив» снизил отступные за Батракова

Сумма выкупа в новом контракте Алексея Батракова с «Локомотивом» уменьшилась.
Сообщалось, что отступные за полузащитника составят 20 миллионов евро, но, по информации «РБ Спорт», в итоге их снизили до 15 миллионов.
Этот пункт доступен только для зарубежных клубов и не действует внутри РПЛ.
- 19-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 43 матча, 16 голов, 10 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.
- С ним продлили контракт до лета 2029 года.
Источник: «РБ Спорт»