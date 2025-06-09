Названо препятствие для перехода Сергеева в «Динамо»

«Динамо» проявляет интерес к нападающему «Крыльев Советов» и сборной России Ивану Сергееву. Москвичей не устраивает сумма трансфера, которую запрашивают самарцы, – 4,5 миллиона евро.

В эту сумму не входит комиссия для агента форварда Павла Андреева. По мнению журналиста Ивана Карпова, она вряд ли составит менее 1 миллиона евро, скорее ближе к 2 миллионам.