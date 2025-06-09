Названо препятствие для перехода Сергеева в «Динамо»

«Динамо» проявляет интерес к нападающему «Крыльев Советов» и сборной России Ивану Сергееву. Москвичей не устраивает сумма трансфера, которую запрашивают самарцы, – 4,5 миллиона евро.
В эту сумму не входит комиссия для агента форварда Павла Андреева. По мнению журналиста Ивана Карпова, она вряд ли составит менее 1 миллиона евро, скорее ближе к 2 миллионам.
- 30-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за «Зенит» и «Крыльев Советов» 30 матчей, забил 9 голов, отдал 3 передачи.
- Контракт форварда с самарским клубом рассчитан до лета 2027 года.