Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Названо препятствие для перехода Сергеева в «Динамо»

Сегодня, 13:19
1

«Динамо» проявляет интерес к нападающему «Крыльев Советов» и сборной России Ивану Сергееву. Москвичей не устраивает сумма трансфера, которую запрашивают самарцы, – 4,5 миллиона евро.

В эту сумму не входит комиссия для агента форварда Павла Андреева. По мнению журналиста Ивана Карпова, она вряд ли составит менее 1 миллиона евро, скорее ближе к 2 миллионам.

  • 30-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за «Зенит» и «Крыльев Советов» 30 матчей, забил 9 голов, отдал 3 передачи.
  • Контракт форварда с самарским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Еще по теме:
Манише вспомнил, что его испугало в России: «Это вообще нормально?» 7
Бывший тренер «Спартака» выступил против совмещения постов Карпиным
«Локомотив» продлил контракты с двумя игроками сборной России 1
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Сергеев Иван
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1749478624
Вы чё? Это всего лишь содержимое "бассейна" младшего офицера МВД,где-то в чине капитана!
Ответить
Главные новости
Николич обратился к болельщикам ЦСКА
16:50
2
Промес хочет вернуться в Нидерланды, но при одном условии
16:41
3
Transfermarkt назвал нового самого дорогого футболиста мира
16:29
⚡️ ЦСКА объявил об уходе Николича
16:21
4
«Спартак» определился с альтернативой для Комличенко
16:16
9
Назван пятый игрок сборной России, который пропустит матч с Беларусью
16:08
2
Реакция Семина на уход Николича из ЦСКА
16:00
1
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
15:50
«Локомотив» снизил отступные за Батракова
15:40
1
ФотоСамый дорогой футболист «Зенита» женился на бразильской модели
15:30
15
Все новости
Все новости
Реакция Семина на уход Николича из ЦСКА
16:00
1
«Локомотив» снизил отступные за Батракова
15:40
1
ФотоСамый дорогой футболист «Зенита» женился на бразильской модели
15:30
15
Манише вспомнил, что его испугало в России: «Это вообще нормально?»
15:15
7
Видео«Крылья Советов» объявили об уходе пяти игроков
14:38
2
В «Зените» приняли решение по Тимощуку и Анюкову
13:59
5
Каррера рассказал, как предлагал выпить пива с игроками «Спартака»
13:31
1
Медведев объяснил, почему на российские стадионы не возвращается пиво
13:23
2
Названо препятствие для перехода Сергеева в «Динамо»
13:19
1
Стало известно решение ЦСКА по Осинькину
12:50
4
Реакция Радимова на ситуацию с Николичем: «Он не в рабстве»
12:37
3
ФотоСильянов подписал новый контракт с «Локо»
12:28
1
Фото«Локомотив» продлил контракт с Батраковым в день его рождения
12:16
1
Червиченко предложил кандидатов на замену Николичу в ЦСКА
10:41
7
Три клуба РПЛ поборются за защитника «Урала»
10:05
Червиченко – об уходе Николича: «Из руководства «Спартака» сделали петрушек, а ЦСКА просто не хочет в эти игры играть»
09:31
7
Червиченко – о ситуации с Николичем: «Югославы стали перенимать эти латиноамериканские штучки»
09:01
4
Реакция Колыванова на ситуацию с Николичем: «Под него построили всю команду, а он берeт и бросает»
08:29
10
Губерниев ответил, что нужно разрешить в России
00:27
22
ФотоОпределен лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов
00:15
2
Канчельскис обратился к руководству «Спартака»
Вчера, 23:59
16
Агент Сафонов – о ситуации с Николичем в ЦСКА: «Есть вопросы к тем людям, что составляли контракт»
Вчера, 23:00
4
Петржела: «Игроков из Южной Америки много, а все равно «Зенит» – не чемпион»
Вчера, 22:54
7
Агент Батракова высказался об интересе «Зенита» к игроку
Вчера, 22:26
1
Вингер «Краснодара» высказался о возможном уходе из клуба
Вчера, 22:16
4
«Локомотив» продлил контракты с двумя игроками сборной России
Вчера, 22:10
1
Мостовой готов стать помощником нового тренера ЦСКА
Вчера, 21:58
4
«Зенит» вступил в борьбу с «Динамо» за Осипенко
Вчера, 21:49
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 