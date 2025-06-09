«Реал» продлит контракт с Винисиусом, бразилец будет зарабатывать больше Мбаппе

«Реал» подпишет новый контракт с левым вингером Винисиусом после клубного чемпионата мира. Соглашение будет рассчитано до 2030 года.

За 5 лет бразилец заработает по новому контракту в сумме 100 миллионов евро. В первом сезоне его зарплата составит менее 20 миллионов евро, но в следующих будет постепенно расти. Суммы могут увеличиться благодаря бонусам, например за получение «Золотого мяча», награды The Best от ФИФА или за определенные голы.

Винисиус станет самым высокооплачиваемым игроком команды, опередив Килиана Мбаппе, который зарабатывает от 15 до 20 миллионов евро в год. При этом француз получил подъемные за переход в испанский клуб в размере 125 миллионов, которые распределены по сроку его контракта.

В «Реале» планировали заключить новый контракт с Винисиусом в начале июня, но отложили вопрос на некоторое время, так как сейчас клуб сосредоточен на других вопросах.