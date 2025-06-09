Сильянов подписал новый контракт с «Локо»

«Локомотив» заключил новое соглашение с защитником Александром Сильяновым. Контракт игрока с московским будет действовать до 2029 года.
«Желаем Александру крепкого здоровья, отсутствия травм и движения только вперeд. И, конечно, новых побед вместе с «Локо»! – говорится в сообщении клуба.
- В минувшем сезоне 24-летний Сильянов провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость правого защитника в 6 миллионов евро.
- Ранее сообщалось об интересе к Сильянову со стороны «Зенита» и «Динамо».
Источник: официальный сайт «Локомотива»