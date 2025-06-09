«Локомотив» продлил контракт с Батраковым в день его рождения

«Локомотив» продлил контракт с полузащитником Алексеем Батраковым до 2029 года.
«Мы верим в Алексея, желаем ему новых успехов, постоянного развития и больших побед в составе «Локомотива»! – говорится в сообщении клуба.
Сегодня футболисту исполнилось 20 лет.
«От имени всего клуба мы поздравляем нашего воспитанника с юбилеем! Желаем всe такого же богатырского здоровья, отсутствия травм, новых голов, передач и рекордов, вызовов в сборную и удачи во всeм, что предстоит сделать. Мы в тебя верим и связываем с тобой наши сокровенные мечты и надежды. С днeм рождения! Вперeд, к новым победам вместе с «Локомотивом»! – говорится в поздравлении от клуба.
- В минувшем сезоне Батраков провел за красно-зеленых 37 матчей, забил 15 голов, отдал 10 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
- Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Зенита».
Источник: официальный сайт «Локомотива»