Агент Батракова высказался об интересе «Зенита» к игроку

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о серьезном интересе к хавбеку со стороны «Зенита».

«Много клубов интересуются Алексеем, в том числе и российские. Но на сегодняшний день «Локомотив» не горит желанием продавать футболиста, а сам Батраков пока не планирует переходить в другой российский клуб», – сказал Кузьмичев.