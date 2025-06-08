Агент Батракова высказался об интересе «Зенита» к игроку

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о серьезном интересе к хавбеку со стороны «Зенита».
«Много клубов интересуются Алексеем, в том числе и российские. Но на сегодняшний день «Локомотив» не горит желанием продавать футболиста, а сам Батраков пока не планирует переходить в другой российский клуб», – сказал Кузьмичев.
- 19-летний Батраков провел за «Локомотив» в минувшем сезоне 37 матчей, забил 15 голов, отдал 10 передач.
- Сообщалось, что петербуржцы готовы заплатить за трансфер хавбека 25 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru