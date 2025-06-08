Два топ-клуба АПЛ заинтересовались Доннаруммой

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» являются претендентами на покупку вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы. Игрока устраивают оба клуба. Сообщается, что он даже обсуждал возможность переезда в Англию с некоторыми партнерами по сборной Италии.

Срок контракта Доннаруммы с «ПСЖ» истекает в 2026 году, а переговоры о продлении ведутся уже несколько месяцев.

Парижане предлагают итальянцу новый вариант соглашения с пониженной базовой зарплатой и бонусами, зависящими от количества сыгранных матчей, которые в случае активации сделают вратаря одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Это предложение не устраивает голкипера.

Сообщается также, что в личных разговорах Доннарумма иногда сетовал на отсутствие поддержки и внимания со стороны «ПСЖ», особенно в моменты наиболее серьезной критики извне в его адрес.