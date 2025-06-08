«Локомотив» продлил контракты с двумя игроками сборной России

«Локомотив» заключил новые соглашения с защитником Александром Сильяновым и полузащитником Алексеем Батраковым.
Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что новые контракты игроков будут рассчитаны на 4 года.
- 19-летний Батраков провел за «Локомотив» в минувшем сезоне 37 матчей, забил 15 голов, отдал 10 передач.
- 24-летний Сильянов сыграл за красно-зеленых в сезоне-2024/25 37 встреч, отметился 1 голом и 2 ассистами.
- Сообщалось, что обоими игроками интересовался «Зенит». Предложение по Сильянову также делало «Динамо».
Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»