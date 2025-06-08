Медведев тремя словами отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Батракову

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомметировал информацию о нацеленности клуба на покупку полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
«Это беспочвенные фантазии», – сказал Медведев.
По данным телеграм-канала «МЯЧ RU», Батраков входит в шорт-лист трансферов «Зенита», а Медведев лично заинтересован в переходе хавбека. Петербуржцы готовы потратить на игрока 25 миллионов евро.
При это ожидается, что Батраков вскоре продлит контракт с «Локомотивом» на три года и в нем не будут предусмотрены отступные для российских клубов.
- 19-летний Батраков в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 15 голов, отдал 10 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
- Нынешний контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.
Источник: Sport24