Медведев тремя словами отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Батракову

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомметировал информацию о нацеленности клуба на покупку полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Это беспочвенные фантазии», – сказал Медведев.

По данным телеграм-канала «МЯЧ RU», Батраков входит в шорт-лист трансферов «Зенита», а Медведев лично заинтересован в переходе хавбека. Петербуржцы готовы потратить на игрока 25 миллионов евро.

При это ожидается, что Батраков вскоре продлит контракт с «Локомотивом» на три года и в нем не будут предусмотрены отступные для российских клубов.