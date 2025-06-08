Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Медведев тремя словами отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Батракову

Медведев тремя словами отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Батракову

Вчера, 19:01
16

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомметировал информацию о нацеленности клуба на покупку полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Это беспочвенные фантазии», – сказал Медведев.

По данным телеграм-канала «МЯЧ RU», Батраков входит в шорт-лист трансферов «Зенита», а Медведев лично заинтересован в переходе хавбека. Петербуржцы готовы потратить на игрока 25 миллионов евро.

При это ожидается, что Батраков вскоре продлит контракт с «Локомотивом» на три года и в нем не будут предусмотрены отступные для российских клубов.

  • 19-летний Батраков в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 15 голов, отдал 10 передач.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
  • Нынешний контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.

Еще по теме:
Определен лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов 1
Агент Батракова высказался об интересе «Зенита» к игроку 1
«Локомотив» продлил контракты с двумя игроками сборной России
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Батраков Алексей Медведев Александр
Рекомендуем
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
russkiisergei
1749399383
столетие зинита, то же фантазия, причём тоже беспочвенная!!!
Ответить
andr45
1749400166
МЕДВЕДЕВ «Это беспочвенные фантазии» Врет, как Александр Иваныч, который снимает штаны на ночь)
Ответить
Desma
1749400318
Мели Емеля твоя неделя.....
Ответить
PAREVG.
1749400347
)(уй вам а не Батраков. Купите еще одного мартыхая из бразилии и дайте ему паспорт
Ответить
Semenycch
1749403103
Если бы Зенит выставил на трансфер Глушенкова, то новость о покупке Батракова могла быть вполне разумной, но сейчас покупка Батракова невозможна!
Ответить
sunwap
1749409779
Возьмите бесплатно НУЛ-ей. А в подарок галлактионова.
Ответить
Plyash
1749413006
Прямо как из к/ф " Место встречи изменить нельзя ." - А дружка нам своего на съедение отдашь ? - А вот пусть он сам за себя похлопочет , а мы рассмотрим Но в ответ тишина ... - Дырку вы от бублика получите , а не Батракова .
Ответить
Главные новости
Трофей Роналду, «Зенит» готовит сумасшедшее предложение по Батракову, кандидаты на замену Николичу в ЦСКА и другие новости
01:45
ФотоРоналду с первым трофеем за четыре года
01:23
1
Фото40-летний Роналду заплакал после победы в Лиге наций – это его первый трофей за 4 года
00:54
5
⚡️ Лига наций. Португалия выиграла турнир, победив по пенальти Испанию
00:43
14
Губерниев ответил, что нужно разрешить в России
00:27
5
ФотоОпределен лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов
00:15
1
Канчельскис обратился к руководству «Спартака»
Вчера, 23:59
8
Семин назвал лучшего тренера мира
Вчера, 23:52
Левандовски отказался выступать за сборную Польши: подробности
Вчера, 23:45
2
Роналду забил 938-й гол в карьере – в финале Лиги наций
Вчера, 23:23
1
Все новости
Все новости
ФотоОпределен лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов
00:15
1
Канчельскис обратился к руководству «Спартака»
Вчера, 23:59
8
Агент Сафонов – о ситуации с Николичем в ЦСКА: «Есть вопросы к тем людям, что составляли контракт»
Вчера, 23:00
2
Петржела: «Игроков из Южной Америки много, а все равно «Зенит» – не чемпион»
Вчера, 22:54
5
Агент Батракова высказался об интересе «Зенита» к игроку
Вчера, 22:26
1
Вингер «Краснодара» высказался о возможном уходе из клуба
Вчера, 22:16
2
«Локомотив» продлил контракты с двумя игроками сборной России
Вчера, 22:10
Мостовой готов стать помощником нового тренера ЦСКА
Вчера, 21:58
4
«Зенит» вступил в борьбу с «Динамо» за Осипенко
Вчера, 21:49
2
«Зенит» включал победу в Лиге чемпионов в бонусы к предложению для «Фламенго» по Жерсону
Вчера, 21:34
5
Назван еще один кандидат на пост главного тренера ЦСКА
Вчера, 20:12
6
«Зенит» и «Спартак» поборются за Жедсона Фернандеша
Вчера, 20:05
8
Глушаков назвал трех лучших игроков сезона в РПЛ
Вчера, 19:50
Названы три кандидата на пост главного тренера ЦСКА, один из них возглавлял АЕК
Вчера, 19:35
8
Медведев тремя словами отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Батракову
Вчера, 19:01
16
Селюк посоветовал иностранного тренера для ЦСКА: «И Кисляк станет новым Де Брюйне!»
Вчера, 18:52
8
Названа сумма, которую «Зенит» готов потратить на Батракова
Вчера, 18:40
15
«Зенит» нацелен на покупку Батракова
Вчера, 17:38
21
Юран высказался о возможности приглашения в ЦСКА
Вчера, 17:27
9
Мамаев назвал лучшего тренера сезона в РПЛ
Вчера, 17:10
2
Ташуев, работавший в «Краснодаре» 15 лет назад, оценил свой вклад в чемпионство клуба
Вчера, 16:59
17
Аленичев считает, что титулу «Краснодара» радовалась почти вся страна: «Зенит» уже многим надоел»
Вчера, 16:03
13
Игрок «Краснодара» перейдет в «Сочи»
Вчера, 15:40
5
Назван размер бонусов, которые «Зенит» готов платить Жерсону
Вчера, 15:20
19
В ЦСКА прокомментировали ситуацию с Николичем
Вчера, 15:03
11
Глушаков рассказал, когда завершит карьеру
Вчера, 14:48
Ташуев готов возглавить ЦСКА
Вчера, 14:37
9
Агент Лички высказался о возможности приглашения тренера в ЦСКА
Вчера, 14:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 