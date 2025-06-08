Названа сумма, которую «Зенит» готов потратить на Батракова

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков находится в шорт-листе «Зенита». В игроке заинтересован лично председатель правления петербургского клуба Александр Медведев. «Зенит» готов выделить на трансфер этим летом порядка 25 миллионов евро.

Для осуществления сделки есть две сложности:

«Локомотив» не хочет продавать свой главный актив клубам РПЛ, а в новом контракте будут отступные только для зарубежных команд. Непонятно, как использовать Батракова. По сути он дублирует Максима Глушенкова.

Сообщается, что трансфер полностью соответствует политике «Зенита», по которой самые лучшие российские футболисты должны играть в Санкт-Петербурге. По этой же логике, например, покупали и Александра Соболева у «Спартака».