Названа сумма, которую «Зенит» готов потратить на Батракова

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков находится в шорт-листе «Зенита». В игроке заинтересован лично председатель правления петербургского клуба Александр Медведев. «Зенит» готов выделить на трансфер этим летом порядка 25 миллионов евро.
Для осуществления сделки есть две сложности:
- «Локомотив» не хочет продавать свой главный актив клубам РПЛ, а в новом контракте будут отступные только для зарубежных команд.
- Непонятно, как использовать Батракова. По сути он дублирует Максима Глушенкова.
Сообщается, что трансфер полностью соответствует политике «Зенита», по которой самые лучшие российские футболисты должны играть в Санкт-Петербурге. По этой же логике, например, покупали и Александра Соболева у «Спартака».
- 19-летний Батраков в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 15 голов, отдал 10 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
- Нынешний контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»