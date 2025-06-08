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«Зенит» нацелен на покупку Батракова

Вчера, 17:38
21

«Зенит» проявляет серьезный интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

Петербургский клуб был настроен на трансфер игрока, однако москвичи не хотят продавать хавбека.

Для «Зенита» сложность в осуществлении трансфера состоит в том, что в действующем соглашении Батракова нет пункта об опции выкупа, а сам игрок не готов на внутрироссийский переход.

Кроме того, новый контракт полузащитника с «Локомотивом» сроком на три года согласован и будет подписан в ближайшее время. В новом договоре , как и в прежнем, нет опции на выход для клуба РПЛ.

  • 19-летний Батраков в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 15 голов, отдал 10 передач.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
  • Нынешний контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Батраков Алексей
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Комментарии (21)
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Красногорск_Фан
1749394327
Грустно. Хорошие игроки в Локомотиве не задерживаются, а тренера держат за безропотность к распилу и продажам. При Палыче такой гхырни не было
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Мордаванин
1749394543
маленькиймальчик сел на диванчик ножку поднял..фуууу.. итут же удосужился внимания легендарного клуба)) и заодно легендарного издания «РБ Спорт»))) чёвы все несёте яйценосы столичные?))
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Черкизовский Кот
1749394593
В заявке Локомотива 11 своих воспитанников. В заявке Динамо тоже 11. У Зенита таковых 6. Голкиперы Одоевский, Гойло и Москвичёв. И три полевых игрока: Михайлов, Васильев и Кирш. Никто из них и близко не основной игрок, в отличие от воспитанников Локо и Динамо. Но при этом у Зенита есть три воспитанника Локо: Глушенков, Мостовой и Ерохин. Лично мне гораздо приятнее смотреть на игру своих доморощенных ребят, чем на толпу бразильцев.
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Garrincha58
1749394997
Батракова Иванова Петрова Сидорова ау СМИ кого ещё Зенит хочет хватит уже х... заниматься
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Mirak92
1749395092
Зенит в своей тенденции. Бояться играть с клубами у кого сильные игроки. На крайняк, купят скамейку сторожить. Позорно
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ziborock
1749396708
Кто бы сомневался!Тащить все что блестит дабы разбавить черноту команды!)
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NewLife
1749398021
Как в известном итальянском фильме: "желание то у меня есть"
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...короче
1749398026
...у Алексея есть, кому позаботиться о его ближайшем будущем! Уж, мы то знаем, уж, мы то спокойны)...
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PAREVG.
1749400909
)(уй вам а не Батраков. Купите еще одного мартыхая из бразилии и дайте ему паспорт
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Garrincha58
1749403696
Зенит и Спартак поборются за Батракова
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