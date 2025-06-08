«Зенит» нацелен на покупку Батракова

«Зенит» проявляет серьезный интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

Петербургский клуб был настроен на трансфер игрока, однако москвичи не хотят продавать хавбека.

Для «Зенита» сложность в осуществлении трансфера состоит в том, что в действующем соглашении Батракова нет пункта об опции выкупа, а сам игрок не готов на внутрироссийский переход.

Кроме того, новый контракт полузащитника с «Локомотивом» сроком на три года согласован и будет подписан в ближайшее время. В новом договоре , как и в прежнем, нет опции на выход для клуба РПЛ.