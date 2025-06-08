«Зенит» нацелен на покупку Батракова

«Зенит» проявляет серьезный интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.
Петербургский клуб был настроен на трансфер игрока, однако москвичи не хотят продавать хавбека.
Для «Зенита» сложность в осуществлении трансфера состоит в том, что в действующем соглашении Батракова нет пункта об опции выкупа, а сам игрок не готов на внутрироссийский переход.
Кроме того, новый контракт полузащитника с «Локомотивом» сроком на три года согласован и будет подписан в ближайшее время. В новом договоре , как и в прежнем, нет опции на выход для клуба РПЛ.
- 19-летний Батраков в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 15 голов, отдал 10 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
- Нынешний контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.
Источник: «РБ Спорт»