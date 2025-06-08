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  • Аленичев считает, что титулу «Краснодара» радовалась почти вся страна: «Зенит» уже многим надоел»

Аленичев считает, что титулу «Краснодара» радовалась почти вся страна: «Зенит» уже многим надоел»

Вчера, 16:03
13

Бывший главный тренер «Спартака» и тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев высказался об исходе борьбы за титул в РПЛ в сезоне-2024/25.

– Вам не кажется, что чемпионство «Краснодара» – первый случай в истории, когда почти вся страна радовалась победе одной команды?

– Есть такое ощущение. «Зенит» уже надоел многим, за исключением, конечно, питерских болельщиков. Понятно, что каждый болельщик поддерживает свою команду. Но когда уже все понимали, что их команда не станет чемпионом, вся страна болела за «Краснодар», за исключением болельщиков «Зенита».

То, что сделал Галицкий – феноменальный показатель. Они абсолютно заслужили это чемпионство.

  • В минувшем сезоне «Краснодар» занял 1-е место в чемпионате России, набрав 67 очков в 30 матчах. «Зенит» отстал от «быков» на 1 балл и остался 2-м.
  • До этого петербургский клуб выигрывал золотые медали 6 лет подряд.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Аленичев Дмитрий
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Комментарии (13)
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Artemka444
1749388425
Да что то не слышно было всю страну то!!!
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рылы
1749388801
визг был только из тарасофки и окрестностей. и то не уверен, что по поводу чемпионства краснодара. возможно, нашли в бачке пустую консерву - и радостно захрюкали.
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Desma
1749391907
Аленю только и остаётся радоваться за фсю страну. Безработица сказывается......
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DMитрий
1749391977
Огласите пожалуйста весь список...
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andrei-sarap-yandex
1749392041
судьи больше радовались за КРАСНОДАР во главе с ЛЕВНИКОВЫМ....
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Цугундeр
1749393107
Ни срыгнуть, ни опровергнуть. Всё так.( И большинство питерских уже после зимы склонялись к этому ангажементу Краснодара. Но стыдно за Спартак.))
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Пётр-Лаврухин-google
1749393975
Да и в Питере не все за этих о.б.с.о.с.о.в.П.о.д.з.а.е.б.а.л.и и их. Черти ,искусственно созданные,да ещё на денежку народную.
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acor94
1749394982
Поддержу большинство. Радовались только болельщики Краснодара и Спартака. Остальные ребята на сайте адекватные, не будут поддерживать не СВОи команды!
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NewLife
1749398269
Будет очередное столетие, тогда порадуемся)))
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