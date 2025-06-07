«Барса» хочет разорвать контракт с тер Стегеном

«Барселона» хочет избавиться от вратаря Марк-Андре тер Стегена.
Каталонский клуб рассчитывает сделать ставку на Жоана Гарсию, который должен перейти из «Эспаньола», а также Войцеха Щесны.
«Барса» собирается предложить тер Стегену разорвать контракт. В этом случае немецкий голкипер получит компенсацию в виде выплаты заработной платы за следующий сезон.
- Ранее сообщалось, что «Барса» планирует расстаться с тер Стегеном по двум причинам: высокая зарплата и поведение вратаря в концовке сезона-2024/25 – он требовал выпускать его на важные матчи сразу после восстановления от разрыва крестов.
Источник: Sport.es