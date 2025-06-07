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  • Мбаппе прокомментировал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после его ухода

Мбаппе прокомментировал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после его ухода

Вчера, 20:53
2

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Парижская команда выиграла турнир на следующий сезон после ухода форварда в мадридский клуб.

«Я тогда был в Марокко, смотрел финал Лиги чемпионов в отеле Fairmont в Марракеше. Хотите подробности? Со мной были двоюродный брат, друзья, огромный телевизор – всe как надо. А если по делу – я был искренне рад. Они это заслужили, пройдя через кучу трудностей. Я тоже через всe это проходил – весь путь в Лиге чемпионов, кроме самого трофея.

Они были сильнейшей командой в Европе. Не припомню, чтобы кто-то выигрывал 5:0 на таком уровне. Это абсолютно заслуженно. Теперь именно их все хотят победить», – сказал Мбаппе.

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Источник: RMC Sport
Лига чемпионов Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
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Комментарии (2)
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Plyash
1749361276
Да уж , не вовремя ты свинтил в Испанию . Хвича из маленькой Грузии перекрыл всю твою мощь своим напором и смелостью .
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САНЁК17
1749365262
Там и играл с несколькими ЗМ , почему именно все камни кидают на Мбаппе? ПСЖ у себя дома крупно обыграл Барселону, в ответ проиграли с позором, и тут тоже Мбаппе виноват?
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