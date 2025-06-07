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  • Митрофанов назвал клуб, который подвел весь российский футбол

Митрофанов назвал клуб, который подвел весь российский футбол

Вчера, 17:36
6

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о ситуации с «Химками».

  • «Химкам» не дали лицензию для участия в следующем розыгрыше РПЛ.
  • Подмосковному клубу грозит банкротство и прекращение существования.

«Ситуация плохая, потому что один из клубов не получил право играть в РПЛ в следующем сезоне. Но эта команда доиграла сезон-2024/25. Так произошло, футбольный клуб «Химки» и его собственники не смогли обеспечить достаточное финансирование, за что поплатились.

Они подвели весь российский футбол. За это на них в будущем могут быть наложены соответствующие спортивные санкции», – сказал Митрофанов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Митрофанов Максим
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Комментарии (6)
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Тинез Розоп
1749307407
До будущего , как до Китая…
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АК 68
1749307500
Митрофанушка так говорит, потому что РФС лоханулись с регламентом и теперь не знает, как ситуацию разруливать. А Химки разве что вас, чинуш, подвели и выставили в неприглядном виде.
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DMитрий
1749309391
Я думал он про спартак, а он всё о том же. Где они подвели, кого, когда? Своих 101 болельщика? В еврокубках не играли, в финале ЛЧ тоже вроде... Надо было аккредитацию пораньше переходников назначить или переходники притормозить и было понятно, кто с кем играет, а кто на выход. Выкинули бы их из таблицы как физиологический рудимент вместе с Черноморцем и досвидос, как и не было бы их.
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АЛЕКС 58
1749320950
Митрофан! Нехр.н на зеркало пенять,если рожа кривая! Сами облажались с регламентом,а теперь крайних ищете. Сбрались в РФС тупые и ещё тупее
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Fibercore
1749373049
Не верно, г-н Митрофанов! Клуб, который подвёл весь российский футбол - это ЗЕНИТ, из которого и состоит руководство РФС и РПЛ. Игай Стыки Ахмат, Оренбург, Урал, Сочи - и головняка бы не было. Сейчас же по спортивному, должен быть матч ПАРИ-УРАЛ, ктотвыиграет, тот и в РПЛ. Всё остальное - коррупция!
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