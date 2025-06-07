Митрофанов назвал клуб, который подвел весь российский футбол

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о ситуации с «Химками».

«Химкам» не дали лицензию для участия в следующем розыгрыше РПЛ.

Подмосковному клубу грозит банкротство и прекращение существования.

«Ситуация плохая, потому что один из клубов не получил право играть в РПЛ в следующем сезоне. Но эта команда доиграла сезон-2024/25. Так произошло, футбольный клуб «Химки» и его собственники не смогли обеспечить достаточное финансирование, за что поплатились.

Они подвели весь российский футбол. За это на них в будущем могут быть наложены соответствующие спортивные санкции», – сказал Митрофанов.