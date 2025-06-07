Круговой согласится перейти из ЦСКА в европейский топ-клуб, но при одном условии

Левый защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о возможном продолжении карьеры за границей.
«Если бы у меня была возможность перейти в топ-клуб и не играть там, то я вряд ли согласился бы.
Хочется играть. Лучше играть в России, чем уезжать в Европу, но сидеть на замене», – заявил 27-летний футболист.
- Круговой в ЦСКА с 2024 года
- Он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 31 матче дебютного сезона.
- Контракт игрока с армейцами рассчитан до лета 2028-го.
- Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.
Источник: «Советский спорт»