Круговой согласится перейти из ЦСКА в европейский топ-клуб, но при одном условии

Левый защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о возможном продолжении карьеры за границей.

«Если бы у меня была возможность перейти в топ-клуб и не играть там, то я вряд ли согласился бы.

Хочется играть. Лучше играть в России, чем уезжать в Европу, но сидеть на замене», – заявил 27-летний футболист.