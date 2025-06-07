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Мбаппе разозлил вопрос о «Реале» и «ПСЖ»

Вчера, 13:13
3

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не согласился с мнением, что его дебютный сезон в мадридской команде получился неудачным.

«Пустой сезон? Вы уверены? Что такое пустой сезон? Вы смотрите матчи? Да, мы упустили несколько важных трофеев. Но это был полезный год.

«ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов без меня, но я не переживаю из-за этого. Все сталкиваются с трудностями в карьере. Но меня мотивируют подобные ситуации. Все зависит от того, как я работаю.

За свою карьеру я переломил немало ситуаций. Теперь мне нужно работать», – сказал Мбаппе.

  • В 2024 году Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» в качестве свободного агента.
  • Он забил 43 гола в 56 матчах и выиграл «Золотую бутсу».

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Источник: RMC Sport
Испания. Примера Лига чемпионов Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
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Комментарии (3)
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В "Спартаке" играют прост
1749292912
Мпапэээ лузер и дно. Барса будет ближайшие лет 10 доминировать и рвать блеал
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zigbert
1749369174
В погоне за ЗМ Мбаппе сделал непростительную ошибку.
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