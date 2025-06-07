Мбаппе разозлил вопрос о «Реале» и «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не согласился с мнением, что его дебютный сезон в мадридской команде получился неудачным.

«Пустой сезон? Вы уверены? Что такое пустой сезон? Вы смотрите матчи? Да, мы упустили несколько важных трофеев. Но это был полезный год.

«ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов без меня, но я не переживаю из-за этого. Все сталкиваются с трудностями в карьере. Но меня мотивируют подобные ситуации. Все зависит от того, как я работаю.

За свою карьеру я переломил немало ситуаций. Теперь мне нужно работать», – сказал Мбаппе.