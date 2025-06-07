Сафонов сделал заявление о своем положении в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопросы о своем клубе.

Год назад парижане купили голкипера у «Краснодара» за 20 млн евро.

В дебютном сезоне он выиграл с командой квадрупл – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

Сафонов провел 17 матчей во всех турнирах и пропустил 13 голов.

– Эмоции от победы в Лиге чемпионов ушли?

– Я вернулся в Россию, в сборную, это все было ранее. Я приехал в положительном настроении, но постарался переключиться на соперника. Тактически требования отличаются.

– Ребята просили показать медали?

– Да, я привез их и показал тем, кто хотел.

– Вас встретили с кубком Лиги чемпионов…

– А вы думаете, что он оригинальный? Это был неожиданный и приятный сюрприз от сборной, что встретили с кубком.

– Поспали с кубком?

– Я с кубками не сплю.

– Что спрашивают в «ПСЖ» про сборную России?

– Я летал на матч во Вьетнам, в «ПСЖ» интересовались, почему матч отменили. Но это не самый важный вопрос для них.

– Не думали об аренде?

– Можно говорить о ней тогда, когда клуб хочет аренду. Я не конфликтный человек, если мне говорят, что все хорошо и нет конфликтов.

Это тяжелый вопрос, мы доказали, что по уровню мы сильнейший клуб. Стоит ли уходить в аренду из такого клуба? Я об этом не думаю. Меня не устраивает положение, но в моих силах его поменять.