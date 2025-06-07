Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Сафонов сделал заявление о своем положении в «ПСЖ»

Сегодня, 01:00
4

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопросы о своем клубе.

  • Год назад парижане купили голкипера у «Краснодара» за 20 млн евро.
  • В дебютном сезоне он выиграл с командой квадрупл – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.
  • Сафонов провел 17 матчей во всех турнирах и пропустил 13 голов.

– Эмоции от победы в Лиге чемпионов ушли?

– Я вернулся в Россию, в сборную, это все было ранее. Я приехал в положительном настроении, но постарался переключиться на соперника. Тактически требования отличаются.

– Ребята просили показать медали?

– Да, я привез их и показал тем, кто хотел.

– Вас встретили с кубком Лиги чемпионов…

– А вы думаете, что он оригинальный? Это был неожиданный и приятный сюрприз от сборной, что встретили с кубком.

– Поспали с кубком?

– Я с кубками не сплю.

– Что спрашивают в «ПСЖ» про сборную России?

– Я летал на матч во Вьетнам, в «ПСЖ» интересовались, почему матч отменили. Но это не самый важный вопрос для них.

– Не думали об аренде?

Можно говорить о ней тогда, когда клуб хочет аренду. Я не конфликтный человек, если мне говорят, что все хорошо и нет конфликтов.

Это тяжелый вопрос, мы доказали, что по уровню мы сильнейший клуб. Стоит ли уходить в аренду из такого клуба? Я об этом не думаю. Меня не устраивает положение, но в моих силах его поменять.

Еще по теме:
Сафонов раскрыл, что ему сказали партнеры по сборной России после голевой ошибки в матче с Нигерией 2
Тренер сборной Нигерии прокомментировал ошибку Сафонова 7
Кафанов проанализировал дикую ошибку Сафонова 8
Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
В "Спартаке" играют прост
1749271675
Положение его это работать на полусогнутых
Ответить
FWSPM
1749273220
Положение пока что полулегальное но если будет себя хорошо вести возможно вид на жительство дадут
Ответить
кайрос
1749274426
Положение его сидячее на скамейке запасных. гы гы
Ответить
=Cпартак=
1749275971
походу скоро покинет псж
Ответить
Главные новости
Европейский клуб предлагал 12 миллионов за Батракова
11:26
2
Один шаг отделяет Николича от назначения в АЕК
11:19
2
ВидеоСафонов раскрыл, что ему сказали партнеры по сборной России после голевой ошибки в матче с Нигерией
10:57
2
Генич – об уходе Николича из ЦСКА: «Полнейшая херь»
10:47
3
Нападающий «Милана» запросил трансфер в «Баварию»
10:37
«Зенит» предложит «Фламенго» обмен игроками с участием Вендела
10:25
3
ЦСКА хочет бесплатно подписать сенегальского форварда
10:10
2
Круговой отреагировал на слухи об уходе Николича из ЦСКА
09:33
1
ВидеоТренер сборной Нигерии прокомментировал ошибку Сафонова
08:58
7
«Зенит» может выкупить бразильского полузащитника за 25 миллионов
08:46
5
Все новости
Все новости
Сафонов сделал заявление о своем положении в «ПСЖ»
01:00
4
Капелло оценил шансы Сафонова сместить Доннарумму в «ПСЖ»
Вчера, 10:25
2
Карпин прокомментировал квадрупл Сафонова в дебютном сезоне за «ПСЖ»
5 июня
2
Ванда закрутила роман с футболистом «ПСЖ»
4 июня
14
Сафонов учит игроков «ПСЖ» русским словам: «Все матерные»
4 июня
10
«ПСЖ» может купить украинского футболиста и избавиться от Сафонова
3 июня
11
Сафонов, Головин и Кузяев подешевели на Transfermarkt
3 июня
8
Судебные приставы сняли все ограничения с Сафонова
3 июня
8
Сафонов погасил весь долг по алиментам
2 июня
31
Стали известны планы Кузяева после ухода из «Гавра»
2 июня
8
Губерниев не пощадил Сафонова за хамский поступок: «Как алименты не платить и по-свински к болельщикам относиться – так он первый»
1 июня
10
Тумилович заявил, что Доннарумма добился прогресса благодаря Сафонову
1 июня
Во Франции оценили вклад Сафонова в победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов
1 июня
4
Доннарумма может перейти в «Манчестер Сити» из-за жадности «ПСЖ»
1 июня
4
Определен 1-й участник клубного ЧМ-2029
1 июня
Семин оценил первый сезон Сафонова в «ПСЖ»
1 июня
2
Статистика Сафонова по итогам 1-го сезона в «ПСЖ»
1 июня
2
6-кратный чемпион Франции вылетел из Лиги 1
30 мая
10 лучших дриблеров мира по версии Give me Sport – есть экс-игрок РПЛ
29 мая
1
Стало известно, на что Хвича потратил первую зарплату в «Локомотиве»
29 мая
5
7-кратному чемпиону Франции запретили трансферы из-за долга в 2000 евро
27 мая
1
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
26 мая
1
Форвард «Барселоны» перейдет в «Монако» Головина
24 мая
Хвича определил сложнейшего защитника в карьере – он не из РПЛ
23 мая
10
Вагнер Лав оценил игру Головина в «Монако»
22 мая
1
10-кратный чемпион Франции вылетел из Лиги 1, 6-кратный сыграет в стыковых матчах
19 мая
Стали известны планы Кузяева – он не хочет возвращаться в «Зенит»
18 мая
9
ФотоСафонов сделал фото с супругой и трофеем Лиги 1
18 мая
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 