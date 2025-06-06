Бывший игрок ЦСКА поделился воспоминаниями от встречи с Путиным

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду вспомнил, как в 2005 году команда встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Встреча была организована после победы московского клуба в Кубке УЕФА.

– После победы в Кубке УЕФА ЦСКА отправился на прием к президенту России Владимиру Путину. Как все прошло?

– Помню, как Вагнер Лав чеканил с президентом мяч! Это было знаковое событие – встретить главу великой державы. Мы относились к Путину с огромным уважением. Было немного волнительно.

– Вагнер Лав вспоминал: «Запах перегара от нас был конкретный. Думали только о стакане воды!»

– У меня не было сильного похмелья, хотя после победы мы праздновали по полной – все-таки не каждый день выигрываешь Кубок УЕФА! Поэтому воспоминания о встрече с президентом немного размыты. Ха-ха!

– А что запомнилось больше всего?

– Рукопожатие Путина. Сильное.