У Джикии накопилось 50 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД

Защитник «Химок» Георгий Джикия имеет 50 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 52 тысячи рублей.

В последний раз футболист платил штраф в апреле. С начала 2025 года он нарушил правила дорожного движения 247 раз – в основном за превышение скорости. С момента покупки Mini Cooper JCW в 2021 году на его имя зафиксировано более 2000 нарушений.