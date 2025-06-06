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  • У Джикии накопилось 50 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД

У Джикии накопилось 50 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД

Вчера, 12:41
13

Защитник «Химок» Георгий Джикия имеет 50 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 52 тысячи рублей.

В последний раз футболист платил штраф в апреле. С начала 2025 года он нарушил правила дорожного движения 247 раз – в основном за превышение скорости. С момента покупки Mini Cooper JCW в 2021 году на его имя зафиксировано более 2000 нарушений.

  • Джикия выступает за «Химки» с сентября 2024 года.
  • Подмосковный клуб закончил сезон на 12-м месте, но не получил лицензию на следующий чемпионат из-за финансовых проблем.

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Источник: PostNews
Россия. Премьер-лига Химки Джикия Георгий
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Комментарии (13)
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1749203878
МиллионЭрам всё можно.
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...короче
1749205760
...пора "красную"...
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sochi-2013
1749207061
Вопрос не к нему. Почему ЭТО с правами (водительским удостоверением)? Оно презирает страну и его народ.
Ответить
Тинез Розоп
1749210949
Пока не введут потолок для лишения , так и будет дальше…
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САДЫЧОК
1749211630
Нужно лишить прав. Как футболист полный отстой. Как человек тоже, который с группой дельфинов хотел сплавить тренера-да не получилось!
Ответить
crf57
1749212242
Какая жадюга! Денег наверное на хлеб не хватает. Позорище!!!
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Айболид
1749213232
"ПДД 2024 России" , подарите ему кто-нибудь .
Ответить
Spartak_forv@
1749214594
Человеку зарплату не платили,что вы от него хотите?)
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k611
1749220182
Лишить прав пока серьёзное ДТП не устроил
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