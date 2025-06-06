У Джикии накопилось 50 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД

Защитник «Химок» Георгий Джикия имеет 50 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 52 тысячи рублей.
В последний раз футболист платил штраф в апреле. С начала 2025 года он нарушил правила дорожного движения 247 раз – в основном за превышение скорости. С момента покупки Mini Cooper JCW в 2021 году на его имя зафиксировано более 2000 нарушений.
- Джикия выступает за «Химки» с сентября 2024 года.
- Подмосковный клуб закончил сезон на 12-м месте, но не получил лицензию на следующий чемпионат из-за финансовых проблем.
Источник: PostNews