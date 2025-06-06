Мамаев отреагировал на чемпионство «Краснодара»

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев высказался о первом в истории чемпионстве клуба. Команда Мурада Мусаева заняла первое место в сезоне-2024/25, на одно очко опередив «Зенит».

«Мне кажется, сейчас в стране нет людей, которые относились бы к клубу с негативом. Безусловно, это все благодаря Сергею Николаевичу [Галицкому] и всему, что он делает для города и команды.

Я общался с разными людьми, и никто мне не сказал, что чемпионство «Краснодара» незаслуженное. Их очень любят в своем городе, во всей стране. Думаю, они по праву как минимум этот год могут считать себя футбольной столицей», – сказал Мамаев.