Стало известно, как Сергей Жуков из «Руки Вверх» поздравил Акинфеева с победой в Кубке

Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков рассказал, как поздравил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

39-летний голкипер стал победителем Фонбет Кубка России.

ЦСКА в суперфинале обыграл в серии пенальти «Ростов», Акинфеев отразил удар Алексея Сутормина.

«Я напел ему слова одной из тех песен, которые он всегда включает либо в автобусе, либо в раздевалке. Значит, помогает ему мое творчество.

Глядя на то, что происходит в спорте и в какой форме Игорь, я абсолютно уверен, что у него есть еще несколько шикарных лет впереди. После чего я абсолютно уверен, что он взрастит огромное количество таких же новых талантов, как тренер. Это просто невозможно – просто взять и уйти, закрыв за собой дверь. Она должна быть приоткрыта, и любой спортсмен, конечно, хочет как можно больше передать от себя», – сказал Жуков.