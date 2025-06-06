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  • Стало известно, как Сергей Жуков из «Руки Вверх» поздравил Акинфеева с победой в Кубке

Стало известно, как Сергей Жуков из «Руки Вверх» поздравил Акинфеева с победой в Кубке

Вчера, 10:50
11

Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков рассказал, как поздравил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

  • 39-летний голкипер стал победителем Фонбет Кубка России.
  • ЦСКА в суперфинале обыграл в серии пенальти «Ростов», Акинфеев отразил удар Алексея Сутормина.

«Я напел ему слова одной из тех песен, которые он всегда включает либо в автобусе, либо в раздевалке. Значит, помогает ему мое творчество.

Глядя на то, что происходит в спорте и в какой форме Игорь, я абсолютно уверен, что у него есть еще несколько шикарных лет впереди. После чего я абсолютно уверен, что он взрастит огромное количество таких же новых талантов, как тренер. Это просто невозможно – просто взять и уйти, закрыв за собой дверь. Она должна быть приоткрыта, и любой спортсмен, конечно, хочет как можно больше передать от себя», – сказал Жуков.

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Источник: ТАСС
Россия. Кубок ЦСКА Акинфеев Игорь
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Комментарии (11)
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Foxitkuban
1749199415
Дайте им уже возможность, пусть поженятся
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...короче
1749202860
...какие песенки, такой и футбольчик... Песни - тупой отстой и футбол, как х*й простой...
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DMитрий
1749204340
Жуков про какое творчество говорит...? Про то что он изрыгает на сцене или о чём-то, что мы не знаем! Надеюсь Акинфеев не настолько жлоб, чтобы включать этот мусор в раздевалке и автобусе на всеуслышание?
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