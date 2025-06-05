Названы сроки новых контрактов Батракова и Сильянова с «Локомотивом»

«Локомотив» договорился о продлении контракта с защитником Александром Сильяновым. Соглашение будет заключено сроком на 4 года, до лета 2029-го.
Кроме того, на 4 года «Локомотив» продлит контракт и с полузащитником Алексеем Батраковым. Договоренность об этом уже есть. Клуб намерен поднять зарплату футболисту в несколько раз.
- 19-летний Батраков провел за «Локомотив» в минувшем сезоне 37 матчей, забил 15 голов, отдал 10 передач.
- 24-летний Сильянов сыграл за красно-зеленых в сезоне-2024/25 37 встреч, отметился 1 голом и 2 ассистами.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»