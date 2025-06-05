«Зенит» объявил об уходе полузащитника

Атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев покинул «Зенит».
«Зенит» благодарит Зелимхана Бакаева и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.
- 28-летний Бакаев провел минувший сезон на правах аренды в «Химках». Он сыграл за подмосковный клуб 28 матчей, забил 6 голов, отдал 3 передачи.
- Ранее «Зенит» отдавал игрока в аренду в эмиратскую «Аль-Вахду».
- В составе петербуржцев Бакаев провел 34 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи, стал двукратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка РФ.
- Футболист перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года на правах свободного агента.
Источник: официальный сайт «Зенита»