Корнеев назвал заблуждение руководства «Локомотива»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что в минувшем сезоне «Локомотив» выступил в РПЛ так, как ему позволял состав.
«Проект «Локомотива» понятен, но они сами задрали планку, когда в какой‑то период прошлого сезона результаты были настолько хороши, что руководство ввело себя в заблуждение, полагая, что команда должна бороться за медали.
Это проблема. «Локомотив» занял то место, которое и заслуживал по составу. Непонятно, почему такие большие деньги были отданы за Монтеса, который всe провалил», – сказал Корнеев.
- «Локомотив» занял 6-е место в РПЛ с 53 очками после 30 матчей. Команда отстала от 3-й позиции на 6 очков.
- В FONBET Кубке России команда выбыла на стадии 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов.
Источник: «Матч ТВ»