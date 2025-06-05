Корнеев назвал заблуждение руководства «Локомотива»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что в минувшем сезоне «Локомотив» выступил в РПЛ так, как ему позволял состав.

«Проект «Локомотива» понятен, но они сами задрали планку, когда в какой‑то период прошлого сезона результаты были настолько хороши, что руководство ввело себя в заблуждение, полагая, что команда должна бороться за медали.

Это проблема. «Локомотив» занял то место, которое и заслуживал по составу. Непонятно, почему такие большие деньги были отданы за Монтеса, который всe провалил», – сказал Корнеев.